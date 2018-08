Erste Runde im DFB-Pokal: Sie stehen im Blickpunkt

Nervös beim ersten Mal? Diese Frage stellen sich in der ersten Runde des DFB-Pokals an diesem Wochenende sicherlich einige.

Denn es gibt Debütanten im Wettbewerb, Debütanten auf der Bank – und den Hamburger SV. Für den ist es nicht das erste Mal. Nervös sind sie nach vielen Blamagen zuletzt aber vielleicht trotzdem. Sie stehen im Blickpunkt:

Matthias Mink: Der Ex-Trainer des KSV Hessen Kassel betreut im dritten Jahr den TSV Steinbach in der Regionalliga Südwest. Und weil das Team aus Haiger im Finale des Hessenpokals den KSV schlug, steht Minks Mannschaft erstmals überhaupt im DFB-Pokal. Da sind die Spieler sicherlich ein wenig nervös. Aber aufgepasst, sollten sie das hier lesen, vielleicht nicht mehr.

Denn der Gegner – der FC Augsburg aus der Bundesliga – ist eines von zwei Erstliga-Teams, das im vergangenen Jahr bereits in der ersten Runde die Segel streichen musste. Gegner war der damals noch drittklassige 1. FC Magdeburg (0:2). Wer wird hier also nervöser sein, wenn die Partie am Sonntag um 15.30 Uhr angepfiffen wird?

Lucien Favre:Das erste Mal DFB-Pokal wird es für Lucien Favre nicht. Der Schweizer nahm auch schon mit Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach an diesem Wettbewerb teil. Allerdings wird es für den 60-Jährigen das erste Pflichtspiel als Trainer von Borussia Dortmund. Gegner ist am Montag ab 20.45 Uhr Zweitligist Greuther Fürth. Die Partie ist gleichzeitig so etwas wie das Topspiel der ersten Runde. Denn jeder andere Bundesligist hat maximal einen Drittligisten als Gegner.

Gewonnen hat Favre diesen Pokal noch nie. In der Schweiz gelang ihm das allerdings schon zweimal, 2001 mit Servette Genf und 2005 mit dem FC Zürich. Der letzte Titel des BVB war der Pokal – im Jahr 2017 unter Thomas Tuchel. Nervös, Herr Favre?

Jeddeloh II: Eine Premiere in diesem Wettbewerb ist die Partie gegen den Zweitligisten Heidenheim für den SSV Jeddeloh II. Das Team aus Niedersachsen spielte einige Jahre mit Eintracht Northeim in der Oberliga. Vor einem Jahr gelang dem Klub aus dem 1300-Einwohner-Dorf dann erstmals der Aufstieg in die vierte Liga. Im Niedersachsenpokal erreichte Jeddeloh II im vergangenen Jahr das Finale, verlor dieses aber 1:5 gegen Drochtersen/Assel – den Gegner des FC Bayern. Weil in Niedersachsen beide Finalisten den DFB-Pokal erreichen, war das unerheblich.

Für Aufsehen hat der Regionalligist aber schon vorher immer wieder gesorgt – und zwar wegen seines Namens. Denn auch wenn es die erste Mannschaft ist, heißt das Team SSV Jeddeloh II. Warum? Ganz einfach, weil der Ort in Niedersachsen Jeddeloh II heißt. Eine zweite Mannschaft gibt es aber auch.

Khaled Narey: 24 Jahre alt und der Rekordeinkauf des Hamburger SV – das ist Khaled Narey. Und der Mittelfeldspieler macht Hoffnung, dass es für den HSV nach vielen Enttäuschungen in den vergangenen Jahren aufwärts geht. Zuletzt war in der ersten Runde gegen Osnabrück die Reise schon wieder vorbei.

Hoffnung macht Narey, weil er sich so ganz untypisch für einen Neu-Hamburger verhält – er spielt gut. Nach zwei Partien hat er zwei Tore auf dem Konto. In beiden Spielen war er einer der besten Hamburger. Davon können die Kostics, Holtbys und Hahns dieser Welt nur träumen. Und klar: Für den HSV beginnt mit dem Spiel gegen Erndtebrück heute (18.30 Uhr) auch der kürzeste Weg nach Europa.