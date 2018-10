Schnellcheck zum DFB-Pokal: Krimi in Dortmund, Schalke mit Elfer-Drama

Pokalabend, zweite Runde, zweiter Tag. Acht Partien in zwei Etappen. Spannende Elfmeterschießen, aufmüpfige Außenseiter und viel Drama – all das gibt’s in unserer Schnellcheck-Konferenz.

Am vergangenen Mittwoch waren beide zeitgleich in der Königsklasse dran, diesmal im Pokal: Wie schlugen sich die beiden Revierklubs?

Dortmund und Schalke sind sich ja nicht oft einig. In einem Punkt waren sie es aber an diesem Abend: Beide mussten nachsitzen, beide strapazierten die Nerven ihrer Anhänger. Beide schafften es am Ende dann doch noch ins Achtelfinale.

Dabei kassierte Dortmund in der regulären Spielzeit in derselben Minute den Ausgleich gegen Union Berlin, in der Schalke selbst zum 1:1 gegen Köln traf – die 88. war das. Der BVB schleppte sich dann in letzter Sekunde der Verlängerung durch einen verwandelten Elfmeter von Marco Reus weiter. Und auch da waren sich beide einig: Strafstöße mussten her. Für die Königsblauen war es schließlich Mark Uth, der im Elfmeterschießen den entscheidenden verwandelte.

+ Traf für den BVB: Maximilian Philipp. © Bernd Thissen/dpa

Wie viel Kassel steckte in dem Pokal-Mittwoch?

Bei der Partie Dortmund gegen Berlin kommentierte Jonas Friedrich. Und der sagte über Namensvetter Marvin Friedrich von Union, er sei bei Schalke 04 ausgebildet worden. Ist ja auch so weit richtig. Dass Marvin Friedrich aber aus Kassel kommt und auch von Guxhagen und Vellmar ausgebildet wurde, das verschwieg der Jonas. Wir empfehlen ein, zwei Nachhilfestunden. Der Kasseler Friedrich war allerdings der Pechvogel. Er verursachte den Strafstoß kurz vor Schluss, den Reus verwandelte – und sah auch noch Gelb-Rot.

Es gab ja auch noch zwei Duelle von Bundesligisten an diesem Abend. Waren die so spannend wie die Partien erste gegen zweite Liga?

Nein, kein bisschen. Gladbach gegen Leverkusen und Leipzig gegen Hoffenheim lauteten die Paarungen. Und bei Leverkusen scheint der Knoten endgültig geplatzt zu sein. Nach 6:2 in Bremen gewann Bayer nun 5:0 in Gladbach. Leipzig machte es locker gegen die TSG. Doppelpack vom eingewechselten Timo Werner, 2:0 für RB.

+ Da freuen sich zwei: Wendell (oben) und Torschütze Julian Brandt von Bayer Leverkusen. © Federico Gambarini/dpa

Gab es Bemerkenswertes beim Nordduell zwischen Flensburg und Bremen?

Das Ergebnis war erwartbar: 5:1 für Bremen. Auch wenn dem Regionalligisten aus Flensburg zwischenzeitlich das 1:1 gelang. Bemerkenswert war da eher, dass auf beiden Seiten ein Brüderpaar in der Startelf stand: Bei Bremen Maximilian und Johannes Eggestein, bei Flensburg die Zwillinge Jannick und Hendrik Ostermann.

Und ebenfalls bemerkenswert ist, dass auch ein Vize-Weltmeister in Lübeck auf dem Feld stand: Schiedsrichter Tobias Reichel aus Stuttgart. Sein Titel hat aber nichts mit Fußball zu tun. Er ist der zweitbeste Akkordeonspieler weltweit. Das alles erfuhren wir dank Sky-Kommentator Jörg Dahlmann. Der wusste auch, dass Flensburgs Torschütze Ilido Pastor Santos im normalen Leben im italienischen Restaurant Isabella kellnert. Gefühlt hatte Dahlmann bei ihm schon einige Gläser Wein bestellt. Flensburgs Tor moderierte er mit den Worten „Ja da schau her, Frau Stachelbeer“ an. Finger weg vom Alkohol, Herr Dahlmann.

War’s das schon mit bemerkenswerten Dingen?

Nein, einen haben wir noch: Das Gastspiel des SC Freiburg bei Holstein Kiel war die weiteste nationale Auswärtsfahrt, die die Breisgauer jemals unternommen haben. 860 Kilometer vom tiefen Süden in den hohen Norden.

Und man kann nur hoffen, dass die Freiburger Fans nicht im Stau standen und pünktlich im Stadion waren – also die, die diese Tour auf sich genommen haben. Denn bereits nach 41 Sekunden lag ihr Team in Führung. Und als Torschütze kommt nur einer in Frage: Nils Petersen. Der Stürmer hat eine bemerkenswerte Serie ausgebaut. Seit zweieinhalb Jahren hat er in jedem Pokalspiel getroffen – in sechs Spielen am Stück nun. Half aber nicht. Am Ende unterlag der Sportclub beim Zweitligisten 1:2. Die lange Rückfahrt hätte sicher schöner sein können.

Wie war die TV-Konferenz bei Sky?

Wie Konferenzen eben so sind. Langeweile? Nicht im Pokal. Da muss der Dortmunder Fan eben mal warten, wenn der Schalker zum Elfmeter antritt, bevor danach in den Signal Iduna Park geschaltet wird. Da gibt’s zeitgleich zwei Elfmeterschießen. Da plaudern die Kommentatoren Geheimnisse über ihre Kollegen aus. So wie Hansi Küpper, der verriet, das „alle Verlängerung können – außer Dahlmann“. So lieben wir diesen Pokal eben.

Rückblick: So war der Dienstag im DFB-Pokal

Der Mittwoch im DFB Pokal: DFB-Pokal: BVB-Drama, Schalke-Lacher und Werder-Schützenfest