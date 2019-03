Vor DFB-Spiel: Fan-Botschaft an Müller, Hummels und Boateng - erste Reaktion ist da

Vor dem DFB-Spiel gegen Serbien schickten die Fans eine Botschaft an Müller, Hummels und Boateng.

Vor dem DFB-Spiel gegen Serbien zeigten die Fans der Nationalmannschaft den ausgebooteten Müller, Hummels und Boateng ihren Dank.

Wolfsburg - Die Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaft haben den drei ausgebooteten Rio-Weltmeistern Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng vor dem Länderspiel in Wolfsburg gegen Serbien für ihre jahrelangen Verdienste im DFB-Trikot gedankt. Bei der Choreografie beim Einmarsch der Mannschaften war ein riesiges "Danke" über den drei Namen der Bayern-Profis zu lesen. Zwischen ihren Namen prangten drei Sterne in schwarz-rot-gold, darunter waren ihre Rückennummern 5, 13 und 17 zu sehen.

Jerome Boateng bedankt sich für Aktion des DFB

Boateng band ein Foto der Aktion auf seiner Twitter-Seite ein und bedankte sich beim Fanklub der Nationalelf für die Choreografie. Bundestrainer Joachim Löw hatte Müller, Hummels und Boateng vor zwei Wochen mitgeteilt, dass er für die EM-Qualifikation und die EM 2020 ohne sie plane.

Allerdings fand die Aktion nicht nur Befürworter. Im Netz häuft sich die Kritik am DFB weiter. Das liegt einerseits an dem für einige wohl wenig überzeugenden sportlichen Auftritt der Nationalmannschaft. Zum Anderen aber auch an der Choreo. Ein User beschwerte sich etwa: „Eine Mannschaft voller gleichförmiger, namenloser Spieler, keine Führungspersönlichkeiten, lästige Testspiele, gekaufte Coreo, Nullstimmung im Stadion.“

Eine Mannschaft voller gleichförmiger, namenloser Spieler, keine Führungspersönlichkeiten, lästige Testspiele, gekaufte Choreo, Nullstimmung im Stadion. Sorry, lieber @DFB, aber dass ist nicht mehr “mein“ Fußball. Identifikation unmöglich #DFBTeam #GERSRB #DieMannschaft — Benjamin (@Bensonope29) March 20, 2019

Zum Thema der DFB-Ausbootung:

Weiterer verschmähter Nationalspieler nicht gut auf Löw zu sprechen: Ex-Bayern-Profi mit eindeutigen Aussagen

Thomas Müller erklärt Video-Abrechnung mit Jogi Löw: „Ich habe klar gemacht ...“

SID/rjs