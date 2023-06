DFB-Star Rüdiger beleidigt Autogramm-Jäger

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Bei seiner Ankunft am Frankfurter Flughafen wird Antonio Rüdiger um mehrere Autogramme gebeten. Der DFB-Star reagiert verärgert.

Frankfurt – Fußballer sind begehrte Promis, für viele Fans ist ein Autogramm ihres Lieblingsspielers sehr viel wert. Nach Trainingseinheiten stehen Schaulustige häufig Schlange, um sich eine Signatur geben zu lassen oder ein gemeinsames Foto zu schießen.

Antonio Rüdiger Geburtsdatum und -ort: 3. März 1993 in Berlin Bisherige Vereine im Profibereich: VfB Stuttgart, AS Rom, FC Chelsea, Real Madrid Vertrag bei Real Madrid bis: Juni 2026 Größte Erfolge: 1x Champions-League-Sieger, 1x Europa-League-Sieger, 1x Spanischer Pokalsieger, 1x Englischer Pokalsieger

Rüdiger zu Autogramm-Jäger: „Du bist kein Fan, du bist Verkäufer

So dürfte es auch für Antonio Rüdiger wenig verwunderlich gewesen, dass er bei seiner Ankunft am Frankfurter Flughafen von einem Fan um Autogramme gebeten wurde. Allerdings missfiel dem deutschen Nationalspieler offenbar, dass es direkt um mehrere ging und verdächtigte die Person, diese gewinnbringend zu veräußern.

„Du bist kein Fan, du bist Verkäufer“, entgegnete Rüdiger. Daraufhin antwortete der Autogramm-Jäger: „Schade, dass du mich so abstempelst. Du kennst mich nicht. Ich habe keine Vorurteile gegen dich.“ Weitere Teile der Antwort sind aufgrund der Geräuschkulisse in dem Video, das auf der Plattform TikTok erschien, nicht deutlich zu hören.

DFB-Star Antonio Rüdiger hat bei seiner Ankunft am Frankfurter Flughafen einen Fan verbal attackiert. © IMAGO/ULMER/Michael Kienzler

DFB-Team: Rüdiger entschuldigt sich für verbale Attacke

Die letzte Aussage Rüdigers, der sich mittlerweile von der Person abgewandt hat und weiterläuft, ist jedoch wieder zu vernehmen. „Cooler Typ bist du, boah. Voll Angst vor dir“, so der Real-Innenverteidiger, der dabei kurz zurückblickt. Sekunden später beleidigte er den Fan noch als „Spasti“, bevor er auf die Kamera zuläuft und das Video abbricht.

Die Bezeichnung schlug hohe Wellen, gegenüber der Bild-Zeitung erklärte sich der Innenverteidiger von Real Madrid. „Autogramme und Selfies für die Fans, die respektvoll und nett fragen, sehr gerne und jederzeit. Aber manchmal geht es mir persönlich etwas zu weit. Vor allem das ständige ungefragte Gefilme, was ich persönlich als unhöflich empfinde, hat in dem Moment etwas genervt“, wird der 30-Jährige zitiert. Zudem entschuldigte er sich noch für seine Äußerung mit den Worten: „Trotzdem hätte ich nicht so und mit diesem Wort reagieren dürfen. Sorry dafür.“

Peter, Walter, Cedric: Das sind die zweiten Vornamen der DFB-Stars bei der WM 2022 Fotostrecke ansehen

Nationalmannschaft: Rudi Völler nimmt Antonio Rüdiger in Schutz

Auf der DFB-Pressekonferenz am Freitagmittag wurden auch Präsident Bernd Neuendorf und Teamchef Rudi Völler auf den Vorfall angesprochen. Der ehemalige Weltklasse-Stürmer nahm Rüdiger, der vor anderthalb Monaten von Bayern-Trainer Thomas Tuchel schwärmte, dabei in Schutz.

„Toni hat sich entschuldigt. Er ist ein Spieler, der auf ‚Danke‘ und ‚Bitte‘ Wert legt. Gestern war er einer der Fleißigsten beim Tag der offenen Tür und hat Autogramme gegeben und Fotos gemacht. Er hat sich entschuldigt und man darf es nicht überbewerten. Er weiß, dass er einen Fehler gemacht hat“, stellte sich Völler vor den DFB-Akteur.

Am DFB-Campus in Frankfurt bereitet sich die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Fick aktuell auf die bevorstehenden Länderspiele vor. Am Montag (12. Juni) geht es zunächst in Bremen gegen die Ukraine, im Anschluss stehen noch Partien gegen Polen (16. Juni) und Kolumbien (20. Juni) an. (masc)