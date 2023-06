DFB-Stars treffen sich zum geheimen Bowling-Abend

Von: Marcel Schwenk

Einen Tag nach dem Remis gegen die Ukraine hat sich die DFB-Auswahl zu einem Teamabend verabredet. Bowling stand auf dem Programm.

Oberursel – Das 3:3 am Montagabend (12. Juni) gegen die Ukraine sorgte bei so einigen Fans der deutschen Nationalmannschaft für Kopfschütteln und Sorgenfalten. Zwar ging die DFB-Auswahl früh in Führung, zeigte sich im Anschluss aber vor allem in der Defensive alles andere als sattelfest.

Deutschland vs. Ukraine Datum und Austragungsort 12. Juni 2023 in Bremen Ergebnis: 3:3 (1:2) Tore: 1:0 Füllkrug, 1:1 Tsygankov, 1:2 Mudryk, 1:3 Tsygankov, 2:3 Havertz, 3:3 Kimmich

DFB-Team mit schwacher Leistung gegen die Ukraine

Noch vor der Pause drehten die Gäste die Partie und erhöhten wenige Minuten nach dem Seitenwechsel. Erst spät schlug die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick zurück, der eingewechselte Kai Havertz sowie Joshua Kimmich vom Elfmeterpunkt retteten noch das Unentschieden.

„Wir haben wenige Spieler, die hier mit wahnsinnigem Selbstvertrauen angekommen sind. Das ist unsere Aufgabe. Ein Wir-Gefühl zu schaffen, den Spielern Vertrauen zu schenken“, resümierte Flick im Anschluss an die Begegnung.

Das DFB-Team traf sich nach dem Länderspiel gegen die Ukraine zu einem Bowling-Abend. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Nationalmannschaft mit Teamabend im Bowling-Center

Eine mögliche Maßnahme, um dieses angesprochene „Wir-Gefühl“ zumindest ein Stück weit zu etablieren, könnte ein Teamabend sein. Und einen solchen veranstaltete die DFB-Auswahl nach Bild-Informationen am Dienstag, knapp 24 Stunden nach dem Länderspiel gegen die Osteuropäer.

Laut des Berichts trafen sich die Spieler am Bowling-Center „Magic Bowl“ in der Stadt Oberursel im Taunus, etwas mehr als 25 Minuten Autofahrt vom Teamhotel in Frankfurt entfernt. Demnach fuhr um 19.00 Uhr BVB-Star Emre Can gemeinsam mit Nico Schlotterbeck, Malick Thiaw, Thilo Kehrer und Antonio Rüdiger, der kürzlich mit einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Autogrammjäger für Aufsehen sorgte, vor.

DFB-Team tritt noch gegen Polen und Kolumbien an

Nach und nach sollen die weiteren Profis in drei DFB-Shuttles sowie mit Taxi eingetrudelt sein, zuletzt kam wohl SGE-Keeper Kevin Trapp am Veranstaltungsort an. Der Torwart soll bereits die vorherigen Teamabende in Frankfurt organisiert haben. Wie der Bowling-Abend des DFB-Teams lief, wer die meisten Punkte erzielte und wer an der Bahn das Nachsehen hatte, ist indes nicht bekannt.

Nach dem Teamabend dürfte nun endgültig die Vorbereitung auf das Testspiel am Freitag starten. Gegner ist die polnische Auswahl um Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski, ausgetragen wird die Partie in Warschau. Im Anschluss trifft die deutsche Nationalmannschaft noch am 20. Juni in Gelsenkirchen auf Kolumbien, ehe es in die Sommerpause geht. Am Montag irritierte das ZDF die Fans vor den Bildschirmen. Als Flick zur Erklärung ansetzte, wurde er unterbrochen und die Übertragung beendet. (masc)