Hansi Flick traut dem DFB-Team unter seinem Weggefährten Jogi Löw einiges zu. Der ehemalige Co-Trainer hatte jedoch mit einem größeren personellen Umbruch gerechnet.

Update, 31. August, 13.38 Uhr: Weggefährte glaubt an Wende unter Löw - eine Sache hätte er jedoch ganz anders erwartet

Hansi Flick, ehemaliger DFB-Sportdirektor und Co-Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, glaubt nach dem WM-Desaster an die Wende unter seinem früheren Chef Joachim Löw. "Ich traue Jogi absolut zu, dass er das Feuer wieder entfacht", sagte Flick bei Sport1.

Bundestrainer Löw habe "ein Team, das ihn unterstützt, und auch Oliver Bierhoff wird eine wichtige Rolle spielen. Du musst das Feuer vorleben. Wenn die Mannschaft das spürt, wird sie auch mitziehen", begründete Flick (53) seine Zuversicht.

Von Löws erstem Kader seit der WM-Pleite mit nur drei Neulingen zeigte er sich überrascht, von einem "Neuanfang" könne keine Rede sein. "Ich habe einen größeren Umbruch erwartet", sagte er: "Jeder Mannschaft tun neue Gesichter, neue Energien und ein neuer Spirit gut. Aber es ist natürlich auch schwierig, weil wir dann über Spieler reden, die immer noch in der Lage sind, Weltklasse abzurufen." Löw stehe vor der Herausforderung, "einem etablierter Spieler oder Weltmeister zu vermitteln, dass er eventuell auch mal auf der Bank sitzt".

Löw zieht Konsequenzen: Co-Trainer versetzt, Weltmeister raus - „Fast arrogant“

München - Joachim Löw hat auf die WM-Blamage von Russland mit der Versetzung von Co-Trainer Thomas Schneider, dem Verzicht auf Ex-Weltmeister Sami Khedira und der Berufung von drei Talenten reagiert. Zudem nominierte der Bundestrainer am Mittwoch für den Saisonauftakt der deutschen Nationalmannschaft am 6. September in München gegen Weltmeister Frankreich und drei Tage später in Sinsheim gegen Peru in Leroy Sané, Jonathan Tah und Nils Petersen die drei Feldspieler, die er kurz vor der WM noch gestrichen hatte.

Insgesamt sind beim Neubeginn noch 17 Spieler aus dem WM-Kader dabei. Dazu kommen die Länderspiel-Neulinge Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Nico Schulz (1899 Hoffenheim) und Kai Havertz (Bayer Leverkusen). Aus dem WM-Aufgebot hatten zuvor lediglich Mesut Özil und Mario Gomez ihren Rücktritt erklärt. Dazu sind derzeit der dritte Torhüter Kevin Trapp sowie der derzeit verletzte Marvin Plattenhardt und der Neu-Schalker Sebastian Rudy außen vor.

DFB-Team nach WM-Debakel: Co-Trainer Schneider wird versetzt

Der Trainerstab der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wird zukünftig neben Löw nur noch aus Assistent Marcus Sorg und Torwarttrainer Andreas Köpke bestehen. Schneider soll zukünftig die Scouting-Abteilung des DFB leiten. Auch der erweiterte Betreuerstab wird zukünftig deutlich kleiner sein. Im Vergleich zum WM-Aufgebot werden demnach elf, im Vergleich zu normalen Länderspielen sieben Personen weniger im Einsatz sein, wie Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff am Mittwoch in München erklärte.

Löw räumte bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach dem Vorrunden-K.o. in Kasan eigene Fehleinschätzungen ein. „Mein allergrößter Fehler war, dass ich geglaubt habe, dass wir mit unserem dominanten Stil durch die Vorrunde kommen. Wenn wir dieses Spiel spielen, müssen alle Rahmenbedingungen stimmen, damit wir dieses hohe Risiko auch tolerieren können. Diese Rahmenbedingungen haben in diesen Spielen bei uns nicht gepasst“, sagte der Bundestrainer. „Es war fast schon arrogant. Ich wollte das auf die Spitze treiben und es noch mehr perfektionieren. Ich hätte die Mannschaft vorbereiten müssen so wie es 2014 der Fall war, als es eine Ausgewogenheit gab zwischen Offensive und Defensive.“

Bierhoff: „Wir sind selbstgefällig aufgetreten“

Bierhoff sieht das Fehlen der richtigen Einstellung als einen Hauptgrund für das historische Scheitern in Russland. Erstmals bei einer WM war ein DFB-Team schon in der Vorrunde gescheitert. „Wir sind selbstgefällig aufgetreten, wir haben die Unterstützung der Fans für zu selbstverständlich gehalten“, sagte Bierhoff. Man habe gedacht, dass das ein Selbstläufer sei.

Die Sportliche Leitung der Nationalmannschaft habe vor und während der Fußball-WM in Russland das Thema Mesut Özil „absolut unterschätzt“, räumte Löw ein. „Wir dachten, dass wir das Thema aus der Welt schaffen mit dem Treffen beim Bundespräsidenten. Mein einziger wichtiger Gedanke war, uns richtig auf die WM vorzubereiten“, sagte der 58-Jährige zu den Fotos von Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Er habe mehrfach versucht, Özil zu erreichen, sagte Löw. „Es ist mir nicht gelungen, ihn ans Telefon zu bekommen.“ Das müsse er nun akzeptieren. „Dieses Thema hat Kraft gekostet, dieses Thema war nervenaufreibend, weil es immer wieder da war“, ergänzte Löw. Es sei aber nicht der Grund für das vorzeitige WM-Aus in Russland gewesen.

Mario Götze? „Er ist bei uns nicht abgeschrieben“

Mit Blick auf Gündogan appellierte Löw an die Fans, den Profi nicht mehr auszupfeifen. „Ich hoffe auf das Verständnis von allen Fans. Er hat unter der Situation sehr gelitten“, sagte Löw und fügte hinzu: „Ilkay hat sich nochmals bekannt zu den deutschen Werten, zur Mannschaft.“ Eine Nichtberücksichtigung des Profis von Manchester City sei kein Thema gewesen. „Ich sehe in ihm einen Spieler, der den Durchbruch bei uns schafft“, sagte Löw.

Die Tür steht auch weiterhin Rio-Held Mario Götze offen, auch wenn dieser derzeit außen vor ist. „Er ist bei uns nicht abgeschrieben. Er hat ein gutes Alter und man weiß, dass er gute Qualitäten hat“, sagte Löw. Er solle sich in Dortmund mal wieder richtig zeigen, dann werde er mit Sicherheit wieder ein Thema.

Unterdessen verteidigte Löw seine Mannschaft gegen Vorwürfe über mangelnde Professionalität im WM-Quartie. „Unsere Spieler sind wirklich wahnsinnig professionell“, sagte der 58-Jährige, räumte aber auch ein, dass einmal zwei Tage nach einem Spiel das Internet abgestellt worden sei. „In der Regel sind unsere Spieler auf ihren Zimmern. Was sie da machen, werden wir auch nicht immer kontrollieren. Dass sie nachts mal im Internet sind, ist alles auch nicht völlig unnormal. Das waren nicht die entscheidenden Dinge, dass wir das vergeigt haben.“

Den gesamten Verlauf der Pressekonferenz mit Joachim Löw und Oliver Bierhoff können Sie in unserem Ticker nachlesen.

dpa