FC Bayern bei Eintracht Frankfurt im Live-Ticker: Das Duell um den Supercup 

Fans dürfen sich auf eine wahrlich spannende Partie einstellen. Nachdem der FC Bayern noch im Mai im DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt scheiterte, scheint nun die Möglichkeit zur Revanche gekommen zu sein.

Eintracht Frankfurt - FC Bayern München -:- (-:-) Beginn: 20:30 Uhr

Eintracht Frankfurt: FC Bayern München: Tore: Schiedsrichter:

+++ Hallo und herzlich willkommen zum großen DFL-Supercup-Duell des FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Ausgetragen wird das Match in der Frankfurter Commerzbank-Arena. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr. Für die Bayern ist es die erste Chance, die DFB-Pokalniederlage gegen die Eintracht wieder gutzumachen.*

Frankfurt - Die Bilder aus dem Berliner Olympiastadion 2018 sind noch frisch: die Bayern verlieren das schon sicher geglaubte DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt. Knapp drei Monate später stehen sich die beiden Mannschaften erstmals wieder gegenüber. Traditionell kämpfen die Bundesliga-Klubs bereits vor Beginn der Bundesliga um den DFL-Supercup. Dabei tritt der deutsche Meister gegen den DFB-Pokalsieger der Vorsaison an. So gibt es nun also ein Revival des spannenden Matches.

Mit einer gravierenden Veränderung jedoch: Bayern-Trainer Nico Kovac wechselte die Seiten. Noch in der letzten Saison trainierte der gebürtige Kroate in Frankfurt, führte die Eintracht zum Pokalsieg. Es bleibt spannend, wie die erste Begegnung des Neu-Trainers gegen Frankfurt enden wird.

