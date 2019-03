DFL terminiert restliche Bundesliga-Spieltage 2018/2019 - auch Relegations-Daten stehen fest

Die Deutsche Fußball Liga hat nun auch die letzten sechs Spieltag der Fußball-Bundesliga punktgenau terminiert.

München - Die DFL hat am Dienstag auch die letzten Spieltage in der Bundesliga zeitgenau festgelegt. Der 29. Spieltag beginnt demnach mit der Partie zwischen Nürnberg und Schalke 04. Am Karfreitag wird es wegen der Feiertagsgesetzgebung kein Spiel geben. Stattdessen findet das dort geplante Spiel nun am Samstag statt. Allerdings wird am Ostermontag gekickt: Hier findet das letzte Montags-Spiel der Saison zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt statt.

Die entscheidenden Spiele am 33. und 34. Spieltag werden am 11. und 19. Mai parallel ausgetragen. In der zweiten Liga stehen die letzten Spiele am Sonntag 12. Mai und 19. Mai an. Lediglich eine Verschiebung hält sich die DFL noch offen: Falls Eintracht Frankfurt am 9. Mai in der Europa League (Halbfinale) antritt, könnte das Spiel zwischen der Eintracht und Mainz 05 auf Sonntag verlegt werden.

Termine für Relegationsspiele stehen fest

Ende Mai werden in der Fußball-Bundesliga die Relegationsspiele um den Auf- und Abstieg bzw. den Klassenverbleib ausgetragen.

Das Hinspiel zwischen dem Tabellen-16. der Bundesliga und dem Tabellen-Dritten der 2. Bundesliga wird am Donnerstag, 23. Mai 2019, ausgetragen - das Rückspiel findet am Montag, 27. Mai, statt.

Das Hinspiel zwischen dem Tabellen-16. der 2. Bundesliga und dem Tabellen-Dritten der 3. Liga findet am Freitag, 24. Mai, statt - das Rückspiel am Dienstag, 28. Mai.

Sollte ein Klub sowohl in der Relegation spielen als auch im DFB-Pokal-Finale (Samstag, 25. Mai) stehen, sind der vorherige Mittwoch (22. Mai) und der folgende Mittwoch (29. Mai) die alternativen Termine für die Relegationsspiele. Dies könnte beim FC Augsburg oder bei Schalke 04 der Fall sein.

Zudem terminierte die Deutsche Fußball Liga (DFL) den Supercup 2019. Die Begegnung zwischen dem Deutschen Meister und dem DFB-Pokalsieger wird am Samstag, 3. August, ausgetragen. Live übertragen wird der Supercup 2019 im ZDF und im Eurosport Player.

Bundesliga-Spielplan: 29. Spieltag

Freitag, 12. April 2019:

1. FC Nürnberg - Schalke 04 (20.30)

Samstag, 13. April 2019:

RB Leipzig - VfL Wolfsburg (15.30)

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen (15.30)

Werder Bremen - SC Freiburg (15.30)

Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach (15.30)

Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 (18.30)

Sonntag, 14. April 2019:

TSG Hoffenheim - Hertha BSC (13.30)

Fortuna Düsseldorf - Bayern München (15.30)

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg (18.00)

Bundesliga-Spielplan: 30. Spieltag

Samstag, 20. April 2019:

Bayern München - Werder Bremen (15.30)

Bayer Leverkusen - 1. FC Nürnberg (15.30)

FC Augsburg - VfB Stuttgart (15.30)

FSV Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf (15.30)

Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig (18.30)

Schalke 04 - TSG Hoffenheim (20.30)

Sonntag, 21. April 2019:

SC Freiburg - Borussia Dortmund (15.30)

Hertha BSC - Hannover 96 (18.00)

Montag, 22. April 2019:

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt (20.30)

Bundesliga-Spielplan:31. Spieltag

Freitag, 26. April 2019:

FC Augsburg - Bayer Leverkusen (20.30)

Samstag, 27. April 2019:

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC (15.30)

Hannover 96 - FSV Mainz 05 (15.30)

Fortuna Düsseldorf - Werder Bremen (15.30)

Borussia Dortmund - Schalke 04 (15.30)

RB Leipzig - SC Freiburg (15.30)

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach (18.30)

Sonntag, 28. April 2019:

TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg (15.30)

1. FC Nürnberg - Bayern München (18.00)

Bundesliga-Spielplan: 32. Spieltag

Freitag, 3. Mai 2019:

FSV Mainz 05 - RB Leipzig (20.30)

Samstag, 4. Mai 2019:

Bayern München - Hannover 96 (15.30)

Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim (15.30)

Hertha BSC - VfB Stuttgart (15.30)

VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg (15.30)

Werder Bremen - Borussia Dortmund (18.30)

Sonntag, 5. Mai 2019:

Schalke 04 - FC Augsburg (13.30)

SC Freiburg - Fortuna Düsseldorf (15.30)

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt (18.00)

Bundesliga-Spielplan: 33. Spieltag

Samstag, 11. Mai 2019 (15.30 Uhr):

TSG Hoffenheim - Werder Bremen

Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf

Bayer Leverkusen - Schalke 04

RB Leipzig - FC Bayern München

VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05

FC Augsburg - Hertha BSC Berlin

Hannover 96 - Freiburger SC

1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach

Bundesliga-Spielplan: 34. Spieltag

Samstag, 18. Mai 2019 (15.30 Uhr):

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt

Schalke 04 - VfB Stuttgart

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund

Hertha BSC Berlin - Bayer Leverkusen

Werder Bremen - RB Leipzig

SC Freiburg - 1. FC Nürnberg

FSV Mainz 05 - TSG Hoffenheim

VfL Wolfsburg - FC Augsburg

Fortuna Düsseldorf - Hannover 96

