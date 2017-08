Dicke Brocken in der Champions League: Bayern gegen Neymar, BVB gegen Real

Carlo Ancelotti will mit dem FC Bayern in der Champions League erneut angreifen.

Nun steht fest, mit welchen Gegnern es der FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig in der kommenden Spielzeit in der Champions League zu tun bekommen. Vor allem der BVB hat eine Hammergruppe erwischt.

Monaco - Dicke Brocken für Bayern München und Borussia Dortmund, lösbare Aufgabe für Vizemeister RB Leipzig. Während der deutsche Rekordmeister FC Bayern in der Gruppenphase unter anderem auf Geheimfavorit Paris St. Germain mit seinem neuen 222-Millionen-Superstar Neymar trifft, muss sich Borussia Dortmund wie bereits in der Vorsaison mit Titelverteidiger Real Madrid mit Weltfußballer Cristiano Ronaldo messen. Die Auslosung nochmal Los für Los zum Nachlesen gibt es hier.

Vizemeister RB Leipzig trifft bei seinem Europacup-Debüt in der Gruppe G auf AS Monaco, den FC Porto und Besiktas Istanbul und kämpft mit diesen Widersachern um die ersten beiden Plätze. Dies ergab am Donnerstagabend die Auslosung im Grimaldi Forum in Monaco.

Bayern gegen PSG - Dortmund wieder gegen Madrid

Die Bayern spielen in der Gruppe B nicht nur gegen den sechsmaligen Meister Paris mit dem teuersten Spieler der Welt, sondern auch gegen den belgischen Rekord-Champion RSC Anderlecht und Celtic Glasgow. Insgesamt also eine machbare Aufgabe für den deutschen Rekordmeister.

Der BVB bekommt es mit seinem neuen Trainer Peter Bosz in der Gruppe H nicht nur erneut mit dem Topfavoriten Madrid um den am Donnerstag erneut zu Europas Fußballer gekürten Ronaldo und Weltmeister Toni Kroos zu tun, sondern auch mit England Vizemeister Tottenham Hotspur und APOEL Nikosia. In der vergangenen Saison hatte Dortmund gegen den späteren Titelträger Madrid zweimal Madrid zweimal 2:2 gespielt und sich dabei prima verkauft.

Teammanager Jürgen Klopp, der mit dem FC Liverpool am Vorabend 1899 Hoffenheim in den Play-offs bezwungen hatte, muss sich bei seinem Comeback in der Königsklasse mit den Reds in Gruppe E gegen Spartak Moskau, den FC Sevilla und NK Maribor beweisen.

Ancelotti: „Paris ist sicherlich stärker als letzte Saison“

"Paris Saint-Germain ist sicherlich stärker als letzte Saison, denn sie haben jetzt Neymar. Auch darum wird es schwieriger in dieser Saison, die Champions League zu gewinnen", sagte Bayern-Trainer Carlo Ancelotti, der aber dennoch optimistisch ist.

"Es ist ein Traum, die Champions League zu gewinnen, unsere Mannschaft hat die Möglichkeit und die Qualität dazu. Es ist aber nicht einfach, das wissen wir. Aber wir werden versuchen, besser abzuschneiden als letztes Jahr", so der FCB-Coach. Vergangene Saison war für die Bayern nach zuvor fünf Halbfinal-Teilnahmen in Folge schon im Viertelfinale gegen den späteren Champion Real Madrid Endstation.

Bosz: „Optimistisch in Gruppenphase, wollen uns durchsetzen“

BVB-Trainer Peter Bosz, der vergangenen Saison mit Ajax Amsterdam im Finale der Europa League an Manchester United (0:2) gescheitert war, sagte bereits kurz vor der Auslosungszeremonie: "Wir gehen eh optimistisch in diese Gruppenphase und wollen uns durchsetzen." BVB-Kapitän Marcel Schmelzer stöhnte dagegen: "Schon wieder Real." Sein Leipziger Kollege Willi Orban sagte: "Ich freue ich mich auf jedes Team. Alle Spiele werden echte Highlights. Je stärker der Gegner, desto besser. Die sollen ruhig kommen."

Jürgen Klopp freute sich seinerseits, überhaupt wieder im Konzert der Großen mitzuspielen: "Es ist so aufregend, wieder ein Teil der Champions League zu sein, ich habe das mit Borussia Dortmund immer geliebt. Meine Spieler lieben das auch. Wir wollen hier in den nächsten Monaten noch ein paar großartige Nächte in Anfield erleben."

Die Gruppenphase startet am 12. September und endet am 6. Dezember. Das Finale der Champions League findet am 26. Mai kommenden Jahres im Olympiastadion von Kiew in der Ukraine statt.

Die Gruppen der neuen Champions-League-Saison im Überblick:

Gruppe A: Benfica Lissabon, Manchester United, FC Basel, ZSKA Moskau

Gruppe B: Bayern München, Paris St. Germain, RSC Anderlecht, Celtic Glasgow

Gruppe C: FC Chelsea, Atlético Madrid, AS Rom, FK Karabach Agdam

Gruppe D: Juventus Turin, FC Barcelona, Olympiakos Piräus, Sporting Lissabon

Gruppe E: Spartak Moskau, FC Sevilla, FC Liverpool, NK Maribor

Gruppe F: Schachtjor Donezk, Manchester City, SSC Neapel, Feyenoord Rotterdam

Gruppe G: AS Monaco, FC Porto, Besiktas Istanbul, RB Leipzig

Gruppe H: Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur, APOEL Nikosia

sid