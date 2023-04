Didi Hamann prophezeit Albtraum-Szenario für den FC Bayern

Von: Alexander Kaindl

Die Bundesliga steht vor dem spannendsten Finale seit langer Zeit. TV-Experte Didi Hamann rechnet damit, dass Borussia Dortmund am Ende vor dem FC Bayern landet.

München – Endspurt im europäischen Spitzenfußball! Die entscheidenden Wochen der Saison stehen an – beim FC Bayern München hatte man sie sich natürlich komplett anders vorgestellt. In der Champions League ist man im Viertelfinale an Manchester City gescheitert, im DFB-Pokal auf gleicher Ebene am SC Freiburg. Und TV-Experte Didi Hamann sieht nun auch noch düstere Bundesliga-Wolken aufziehen.

Dietmar Hamann Geboren: 27. August 1973 (Alter 49 Jahre), Waldsassen Vereine (u. a.): FC Bayern, Newcastle United, FC Liverpool, Manchester City Erfolge (u. a.): Champions-League-Sieger, UEFA-Cup-Sieger, Deutscher Meister Aktuelle Tätigkeit: Fußball-Experte bei Sky

Didi Hamann tippt Bundesliga-Finale und prophezeit Albtraum-Szenario für den FC Bayern

Der 49-Jährige hat bei Sky nun alle noch anstehenden Partien getippt und somit auch eine Abschlusstabelle prophezeit, die für seinen ehemaligen Klub einen wahren Albtraum darstellt: Geht es nach Hamann, dann werden die Bayern in dieser Saison nur Zweiter.

Der ehemalige Mittelfeldspieler sieht den großen Rivalen, Borussia Dortmund, am Ende mit vier Punkten Vorsprung (75) als Meister. Aktuell liegen die Borussen einen Zähler vor den Münchnern.

Wer wird Deutscher Meister? Didi Hamann (l.) legt sich fest. © Jan Huebner / Nordphoto / RHR-Foto / Imago

Didi Hamann: Borussia Dortmund wird am 33. Spieltag Deutscher Meister

Mehr noch: Der Champions-League-Sieger von 2005 (FC Liverpool) glaubt sogar daran, dass der neue Deutsche Meister schon nach dem 33. Spieltag feststeht. Seine Tipps für Bayern und Dortmund im Detail:

30. Spieltag:

Borussia Dortmund: 4:1-Sieg in Bochum

FC Bayern: 3:2-Sieg gegen Hertha BSC

31. Spieltag:

FC Bayern: 2:2-Unentschieden in Bremen

Borussia Dortmund: 3:0-Sieg gegen Wolfsburg

32. Spieltag:

FC Bayern: 3:0-Sieg gegen Schalke

Borussia Dortmund: 2:0-Sieg gegen Gladbach

33. Spieltag:

FC Bayern: 2:2 gegen Leipzig

Borussia Dortmund: 2:0-Sieg in Augsburg

34. Spieltag:

Borussia Dortmund: 1:0-Sieg in Mainz

FC Bayern: 3:1-Sieg in Köln

BVB und FC Bayern mit ähnlichem Restprogramm

Blickt man auf das Restprogramm, dann haben beide Mannschaften vergleichbare Aufgaben vor der Brust. Es geht hauptsächlich gegen Abstiegskandidaten oder Mannschaften aus dem Mittelfeld. Einzige Ausnahmen: Die Duelle gegen Leipzig (Bayern) und Mainz (BVB). Beide Kontrahenten haben die Startplätze für die europäischen Pokalwettbewerbe noch im Blick.

Auf dem Papier haben die Münchner einen kleinen Nachteil, spielen sie doch am vorletzten Spieltag gegen den potenziell stärksten Gegner mit RB. Genau dieses Duell soll laut Hamann das Titelrennen auch endgültig entscheiden.

Didi Hamann tippt Hertha BSC und Schalke 04 als direkte Absteiger

So oder so: Vor dem 30. Spieltag scheinen die Nerven in München blank zu liegen. Die Position von Vorstandsboss Oliver Kahn soll auf unsicheren Beinen zu stehen, es gibt bereits erste Gerüchte zu seiner Nachfolge beim FC Bayern. Währenddessen spielt Patron Uli Hoeneß plötzlich wieder eine Rolle an der Säbener Straße – und Trainer Thomas Tuchel ließ seinen Frust an einem Trainingsutensil aus.

Die Didi-Tabelle zeigt außerdem: Hinter Dortmund und Bayern landen in dieser Reihenfolge Freiburg, Union Berlin, Leipzig, Leverkusen und Wolfsburg. Im Tabellenkeller ziehen Stuttgart, Hoffenheim und Augsburg den Kopf gerade noch so aus der Schlinge. Geht es nach Hamann, dann belegt Bochum den Abstiegs-Relegationsplatz. Hertha und Schalke gehen direkt runter. (akl)