Die Bayern würden Nagelsmann freigeben: Ein Blick auf mögliche Nachfolger von Hansi Flick

Von: Maximilian Bülau

Julian Nagelsmann © Robert Michael/dpa

Das Zeitfenster ist klar definiert: Bis zur Länderspielpause im Oktober – die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt am 14. Oktober in Hartford gegen die USA an, am 17. Oktober in Philadelphia gegen Mexiko – will der DFB einen neuen Bundestrainer gefunden haben.

Wir blicken auf mögliche Kandidaten – und was für und gegen sie spricht.

Julian Nagelsmann

Das spricht für ihn: Die Bayern, bei denen Nagelsmann noch bis 2026 Vertrag hat, würden den 36-Jährigen ohne Ablöse freigeben. Kein Wunder, würden sich die Münchner so auch sein üppiges Gehalt sparen. Nagelsmann ist ein Trainer mit Ideen. Er wäre einer, der den nicht mehr funktionierenden Ballbesitzfußball abschaffen könnte – das hat er in Leipzig gezeigt.

Das spricht gegen ihn: Fraglich ist, ob sich der DFB überhaupt Nagelsmanns Bayern-Gehalt leisten könnte. Zudem hat der Trainer mit einigen Bayern-Spielern eine eher schwierige Vergangenheit (nachfragen bei Neuer und Müller). Als junger Coach könnte die Verantwortung für eine Nationalmannschaft auch zu früh kommen, vielleicht will Nagelsmann selbst auch weiter ein Team täglich sehen und nicht nur einige Male im Jahr. Sein Risiko zudem: Sollte es beim DFB auch nicht klappen, wäre er erst mal verbrannt.

Jürgen Klopp

Das spricht für ihn: Eigentlich alles. Klopp ist der Einzige, dem zugetraut wird, die Mannschaft in kurzer Zeit wieder auf Kurs zu bringen, weil er es versteht, ein Team zu formen. Zudem würde wahrscheinlich sofort das Fanproblem gelöst sein. Der 56-Jährige ist so etwas wie Schwiegermutters Liebling für den Fußball. Kurzum: Klopp wäre die Top-top-top-Lösung, würde man Pep Guardiola fragen.

Das spricht gegen ihn: Klopp hat zwar mal gesagt, dass er gern Bundestrainer werden würde. Nur will er wohl gerade nicht. Der Coach des FC Liverpool hat schon öffentlich abgesagt und auch verkündet, dass er sich eine Doppelfunktion nicht vorstellen kann. In England baut er sich gerade wieder eine schlagkräftige Truppe auf.

Der Rest

Namen geistern sonst freilich etliche durch die Nachrichtenspalten. Matthias Sammer? Will nicht. Und hat ja auch schon ewig kein Team mehr trainiert. Oliver Glasner? Äußert sich nicht. So wirklich überzeugt ist von ihm aber auch keiner. Louis van Gaal? Wäre der erste Ausländer im Amt. Mit 72 Jahren aber auch nicht unbedingt ein Coach für die Zukunft. Stefan Kuntz? Ist noch Trainer der Türkei. Könnte dort bald rausfliegen. Was ihn nicht unbedingt stärkt. (Maximilian Bülau)