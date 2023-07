Die Frauen-Fußball-WM startet in einer Woche – Fragen und Antworten

Von: Lea-Sophie Mollus

Hoffnungsträgerin: Kapitänin Alexandra Popp (links) will ihr Team bei der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft zum Titel führen. Gegen Sambia (hier Susan Banda) gab es im Testspiel jedoch eine unerwartete 2:3-Pleite. © Christof Stache/afp

In einer Woche beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland. Unsere Fragen und Antworten zum Turnier.

Dienstagabend ging es von Frankfurt los in Richtung Australien. Heute Morgen werden die deutschen Fußball-Frauen in Sydney erwartet. Dann, genau eine Woche vor dem Start der Weltmeisterschaft in Down Under, beginnt für die DFB-Elf die letzte Vorbereitung auf das Turnier. Fragen und Antworten.

Was ist neu?

Statt wie zuletzt 24 Teams spielen in diesem Jahr mit 32 Mannschaften so viele wie noch nie um den Weltmeistertitel. Darauf einigte sich der Fifa-Kongress 2019. Mit der Aufstockung um acht WM-Debütanten (Haiti, Irland, Marokko, Panama, die Philippinen, Portugal, Vietnam und Sambia) wird auch das Preisgeld auf jeweils 270 000 US-Dollar (rund 252 000 Euro) pro Weltmeisterin verdoppelt. Insgesamt zahlt die Fifa damit Prämien in Höhe von 110 Millionen US-Dollar (103 Millionen Euro).

Auch neu ist, dass die Schiedsrichterinnen nachdem sie bei strittigen Entscheidungen den Videobeweis geprüft haben, ihr Urteil über die Stadionmikrofone erklären sollen. Transparent gemacht wird damit aber nur der endgültige Beschluss, die Entscheidungsfindung bleibt geheim. In der NFL ist das bereits seit Jahren Gang und Gäbe, Testläufe bei der U20-WM der Männer verliefen positiv.

Außerdem wird die halbautomatische Abseitserkennung eingesetzt. Mithilfe von zwölf zusätzlichen Kameras und einem Sensor im Ball wird der genaue Moment des Abspiels technisch ermittelt. Der Video-Assistent muss dann nur noch überprüfen, ob es sich wirklich um Abseits handelt.

Wer ist der Favorit?

Die heißesten Anwärterinnen auf den Titel kommen aus den USA. Ihr Ziel: Sich als erstes Team überhaupt zum dritten Mal in Folge zum Weltmeister küren. Bei acht Teilnahmen gewannen die Kickerinnen aus den Staaten bereits viermal (1991, 1999, 2015 und 2019). Sie sind damit nicht nur Titelverteidigerinnen, sondern auch Rekordsiegerinnen.

Wie stehen die deutschen Chancen?

Seit der Erstaustragung 1991 ist es dem deutschen Team bislang zweimal gelungen, den Titel nach Hause zu holen: 2003 in den USA und 2007 in China. Gegner im Finale waren Schweden (2:1) und Brasilien (2:0). Bei der vergangenen WM in Frankreich waren es die Schwedinnen, die die DFB-Elf im Viertelfinale nach Hause schickten (1:2).

Die Hoffnungen liegen in erster Linie auf Kapitänin und Torjägerin Alexandra Popp, Stammkeeperin Merle Frohms und der starken Defensivspielerin Lena Oberdorf, die allerdings muskulär angeschlagen ist. Problematisch wird es für das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wohl in der Außenverteidigung: Auf der rechten Seite fällt Giulia Gwinn mit Kreuzbandriss aus, wirklich ersetzen scheinen Sophia Kleinherne und Svenja Huth sie nicht zu können. Und links gibt es nach dem Ausfall der gebürtigen Baunatalerin Carolin Simon keine Alternative für Felicitas Rauch. Den dritten Stern zwar fest im Visier, machten die Testspiele gegen die WM-Neulinge Vietnam (2:1) und Sambia (2:3) wenig Hoffnung.

Wo sind die Spielorte?

Zehn Stadien in neun Städten – fünf in Australien, vier in Neuseeland – wurden für die Austragung der insgesamt 64 Spiele ausgewählt. Eröffnet wird das Turnier im Eden Park in Auckland, der Gewinner wird im Stadium Australia in Sydney ermittelt. Die weiteren Entscheidungen fallen im Sydney Football Stadium, Brisbane Stadium, Perth Oval, Melbourne Rectangular Stadium, Hindmarsh Stadium, Wellington Regional Stadium, Dunedin Stadium und im Waikato Stadium.

Wer überträgt?

Nach langem Hin und Her einigten sich die öffentlich-rechtlichen Sender mit der Fifa. Alle 64 Partien sind somit im Fernsehen oder per Livestream bei ARD und ZDF zu sehen. Los geht’s in der ARD mit dem Eröffnungsspiel Neuseeland gegen Norwegen. Das ZDF zeigt die Partien der DFB-Elf gegen Marokko (24. Juli, 10.30 Uhr MESZ) und Südkorea (3. August, 12 Uhr) sowie das Endspiel am 20. August, die ARD die Begegnung zwischen Deutschland und Kolumbien (30. Juli, 11.30 Uhr).

Schon gewusst? Elf Verbände hatten sich für die Austragung der diesjährigen Frauen-Fußball-WM beworben: Bolivien, Belgien, Südafrika, Nordkorea/Südkorea, Japan, Brasilien, Argentinien, Kolumbien und Australien/Neuseeland. Von 35 Funktionären im Fifa-Rat sprachen sich 22 für Australien/Neuseeland aus. Zwei Austragungsländer gab es in der Geschichte des Turniers bisher noch nie. 16 der 32 teilnehmenden Teams werden in Australien, 16 in Neuseeland untergebracht. Das Basislager des deutschen Teams befindet sich im 4500-Einwohner-Ort Wyong im Bundesstaat New South Wales (Australien), rund 90 Kilometer von Sydney entfernt. Die einzigen beiden deutschen Unparteiischen bei dem Turnier in Down Under sind Schiedsrichterassistentin Katrin Rafalski, die für den TSV Besse im Schwalm-Eder-Kreis pfeift, und Marco Fritz. Rafalski fungierte unter anderem bei der Frauen-WM 2019 beim Spiel zwischen Frankreich und Norwegen als Assistentin von Bibiana Steinhaus. Die Spielerinnen haben es während der WM mit unterschiedlichen Zeitverschiebungen zu tun. Neuseeland ist Deutschland zehn Stunden voraus, Australien hat verschiedene Zeitzonen: In Perth ist es zum Beispiel sechs Stunden später, Sydney und Melbourne sind acht Stunden voraus. In der Gruppenphase treffen die DFB-Frauen in Gruppe H auf Marokko, Kolumbien sowie Südkorea und gelten als Favoriten. (Lea-Sophie Mollus)