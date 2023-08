„Die Normalen sind mir am liebsten“: Sportstudio-Moderator Sven Voss im Interview

Der Sportstudio-Moderator und die Basketball-Legende: Sven Voss (links) versuchte 2017, Dirk Nowitzki am Körbewerfen zu hindern – mit Erfolg. © Imago/Martin Hoffmann

Die Uhr, die Musik, der Auftritt des Moderators – das aktuelle Sportstudio im ZDF hat seit jeher seine Traditionen. Heute vor genau 60 Jahren führte der Österreicher Heribert Meisel durch die allererste Sendung.

Mittlerweile ist das Sportstudio Kult und aus der sportlichen Fernsehlandschaft kaum wegzudenken. Wir haben zum 60-jährigen Bestehen mit einem der aktuellen Moderatoren, Sven Voss, gesprochen.

Der 47-Jährige erklärt das Konzept, spricht über die Relevanz der Sendung und die Bedeutung des Fußballs. Der ist zwar schon immer Schwerpunkt des Sportstudios – heute vor 60 Jahren ging auch der erste Spieltag der Fußball-Bundesliga über die Bühne. Doch beim Sportstudio haben andere Athleten immer einen Platz bekommen. Voss verrät zudem, welche Gäste er am liebsten im Studio hatte und wie gut er an der Torwand ist.

Herr Voss, mal vorweg: Was bedeutet das aktuelle Sportstudio für Sie?

Viele Erinnerungen aus der Kindheit und Jugend. Es ist für mich Vergangenheit und Gegenwart. Früher habe ich es mit meinem Vater geschaut. Dort, wo ich herkomme, gab es den großen Fußball nicht um die Ecke. Den gab es im Sportstudio. Ich bin Bremen-Fan. Ich war immer glücklich, wenn mein Verein aufgetaucht ist. Als Werder den Europapokal gewonnen hat zum Beispiel.

Heute ist das Sportstudio für mich ein Ort, an dem man Sportler dreidimensionaler wahrnehmen kann. Nicht im Trikot, sondern privater. Der Fußball – insbesondere das Abendspiel am Samstag – ist immer noch der Kern der Sendung. Aber, das kann ich aus erster Hand sagen: Wir nutzen die Fläche, um Menschen einzuladen, die wir für interessant halten. Im Schatten des Fußballs können so noch andere Pflänzchen gedeihen. Auch wenn das Bild ein bisschen hinkt, weil Pflanzen Sonne benötigen. Das Sportstudio ist für mich guter Sportjournalismus, aber auch mehr Talkshow, mehr Unterhaltung als andere Sportformate.

Wenn Sie die Anfangsmelodie hören: Was geht da in Ihnen vor?

Als Moderator ist das der Moment, an dem man noch mal innehält. Da läuft es mir kalt den Rücken runter. Das ist einfach Tradition. Die Sendung hat über die Jahre solche Relevanz bekommen, da habe ich ganz viele Bilder vor Augen – und eigentlich müsste ich mich während des Vorspanns auf das konzentrieren, was gleich kommt (lacht).

Sie haben seit 2011 durch mehr als 150 Sendungen geführt. Ein Matthias Opdenhövel hat bei ProSieben fast alles wegmoderiert – und sich mit seinem Wechsel zu Sportschau dann einen Kindheitstraum erfüllt. War es bei Ihnen ähnlich?

Witzig, dass Sie Matthias Opdenhövel erwähnen. Wir haben damals gemeinsam angefangen – er in der Sportschau, ich im Sportstudio. Und wir haben ein gemeinsames Interview gegeben vor unserem ersten Auftritt, waren beide ein wenig ehrfürchtig. Ich habe danach eine Kritik gelesen, in der stand: Die beiden Neuen dürfen wiederkommen. Das hat mich schon stolz gemacht. Dass ich mal hier lande, das habe ich nie erwartet. Ich bin stolz, diese Sendung mit zu gestalten und durch ein schwieriges Fahrwasser zu führen. Denn das Interesse an den linearen Angeboten im Fernsehen schwindet. Aber ja, ich bin vor jeder Sendung aufgeregt: Weil es mir wichtig ist, eine gute Sendung abzuliefern.

Haben Sie einen Lieblingsgast?

Ich erinnere mich gern an Christian Streich. Bei seinem ersten Besuch wollte er alles gezeigt bekommen. Er war total neugierig – wie ein kleines Kind. Das fand ich großartig, weil er so normal war. Streich schafft es, ohne zu dozieren, mit Begeisterung und Gelassenheit zugleich über Fußball zu sprechen. Das fühlt sich an, als würde man mit ihm zuhause am Küchentisch sitzen. Die Normalen sind mir am liebsten. Die, die aus dem Bauch heraus formulieren und nicht über jede Antwort nachdenken.

Als Basketball-Fan war für mich aber auch der Besuch von Dirk Nowitzki besonders. Wir haben damals einen Korb im Studio aufgebaut, und ich habe gegen ihn verteidigt. Nowitzki hat seinen Flamingo-Wurf ausgepackt – aber gegen mich zweimal nicht getroffen (lacht).

Wenn Sie einen Lieblingsmoderator bestimmen müssten, welcher wäre es?

Eine Mischung aus Dieter Kürten, Johannes B. Kerner und Katrin Müller-Hohenstein. Ich weiß nicht, wie diese Person aussehen würde (lacht). Aber es wäre eben eine Mischung aus dem Stil und der Eleganz von Kürten. Dieser nonchalanten Art von Kerner, sein riesiges Fachwissen einzubringen, ohne sich aufzudrängen. So nach dem Motto: „Ich glaube, dieses Tor haben Sie am 20. September 1986 geschossen – aber verbessern Sie mich, wenn ich mich irre.“ Natürlich hatte er dann recht. Und dazu diese Art von Müller-Hohenstein, Menschen ohne Dünkel da abzuholen, wo sie gerade sind. Das wäre mein Lieblings-Sportstudio-Moderator.

Wann steht eigentlich fest, welcher Gast am Samstag im Studio sitzt?

Die Vorbereitung beginnt immer am Montag, da gibt es eine große Sitzung, da gibt es erste Ideen. Es bietet sich natürlich immer an, wenn jemand auf dem Rückweg aus Frankfurt, Mainz oder Darmstadt vorbeikommt. Für die Nerven ist es besser, wenn der Gast schon am Montag feststeht, das ist aber leider nicht immer der Fall (lacht). Was ich verraten kann: Am 9. September werden wir einen sehr außergewöhnlichen Gast im Studio haben. Da geht es nicht nur um sportliche, sondern internationale Prominenz. Es wird royal – und damit meine ich nicht Kevin-Prince Boateng (lacht).

Was wir noch wissen müssen: Wie gut sind Sie an der Torwand?

(lacht) Also Dieter Kürten hat mal geschossen, weil Franz Beckenbauer ihn in seiner ganz eigenen Art dazu aufgefordert hat: nicht immer nur reden, auch mal machen. Und Kürten hat getroffen. Ich hoffe, dass es bei mir nicht dazu kommt. In diesem Moment wäre ich dann vermutlich doch supernervös, was ich sonst eigentlich ganz gut verbergen kann. Aber wer weiß, vielleicht wäre ich auch der erste Mensch, der sechsmal trifft (lacht). (Maximilian Bülau)