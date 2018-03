Diese vier Wünsche hat Leipzig-Coach Hasenhüttl für das Bayern-Spiel

RB Leipzig will endlich gegen den FC Bayern München punkten und im eigenen Stadion gleichzeitig die Titelfeier des deutschen Fußball-Rekordmeisters verhindern.

Leipzig - Drei Tage nach dem erstmaligen Einzug in das Viertelfinale der Europa League soll die vorzeitige Krönung der Münchner am Sonntagabend (18.00 Uhr/Sky) vertagt werden.

„Ich habe vier Wünsche: In Gleichzahl das Spiel beenden. Kein Tor kassieren. Irgendwann eins machen. Danach sofort abpfeifen“, sagte Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl am Freitag.

Im wettbewerbsübergreifend fünften Anlauf soll endlich etwas Zählbares gegen das Team von Jupp Heynckes herausspringen. Bislang unterlagen die Sachsen in vier Spielen viermal (8:15 Tore). Auffällig: In drei von vier Spielen agierten die Leipziger nach Platzverweisen jeweils in Unterzahl.

Hasenhüttl will gegen die Bayern rotieren lassen und kündigte neben „einem heißen Spiel“ auch „frische Kräfte“ an. „Von der mentalen Seite ist es etwas einfacher, die Grundeuphorie vor so einem Spiel ist eine andere, denn es ist immer ein Highlight, gegen die Bayern zu spielen“, sagte Hasenhüttl.

Es sei daher auch keine Motivationsfrage. „Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass die Bayern kommen. Körperlich gehen die Spieler sowieso an die Grenze, mental ist es oft schwieriger. Aber es ist ein Unterschied, ob ich den Spielern Szenen vom Tabellenletzten oder vom FC Bayern zeige“, sagte der Österreicher.

