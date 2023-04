Dieses Mal ist Dortmund da: Der BVB nutzt den nächsten Bayern-Patzer und ist neuer Tabellenführer

Von: Maximilian Bülau, Björn Friedrichs

So jubelt der Tabellenführer: Karim Adeyemi (links) und Donyell Malen von Borussia Dortmund. © Bernd Thissen/dpa

Die Fußball-Bundesliga hat tatsächlich einen neuen Tabellenführer.

Nachdem der FC Bayern München am Samstagnachmittag in Mainz verloren hatte, nutzte Borussia Dortmund diesen nächsten Patzer und zog mit einem Heimsieg gegen Frankfurt vorbei. Wir blicken auf den alten und neuen Spitzenreiter und die Stimmungslage.

FC Bayern München

Das Spiel: Sah gut aus für den Rekordmeister. Weil Sadio Mané bei seiner Startelf-Rückkehr für Betrieb sorgte. Der Senegalese, der im Hinspiel ein Tor und zwei Assists zum 6:2 beigesteuert hatte, war auch diesmal gefährlich. Sein erster Treffer (15.) wurde wegen Abseits nicht gegeben, der zweite zum 1:0 dann aber schon (29.). Der siebte Saisontreffer des früheren Liverpoolers, der aber – Achtung – auch schon sechs Abseitstore erzielt hat. Spitzenwert in der Bundesliga. Erschreckend war dann, wie die Bayern einbrachen. Und wie Mainz eine Schippe drauflegte. Den Ausgleich erzielte Ludovic Ajorque per Kopfball (65.), nachdem Yann Sommer einen Schuss von Jae-sung Lee klatschen ließ. Leandro Barreiro (73.) und Aarón Martin (79.) drehten das Spiel.

Die Folgen: Die Chefs Herbert Hainer, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic saßen mit düsterer Miene auf der Tribüne, auch Trainer Thomas Tuchel war ratlos. Die Mannschaft wirke, als habe sie „schon 80 Saisonspiele gemacht“, sagte der Coach. Die Stammspieler schwächeln, auch fünf Wechsel – unter anderen mussten die Leistungsträger Joshua Kimmich und Thomas Müller raus – brachten keine Besserung. Es herrscht Krisenstimmung beim FC Bayern.

Der Ausblick: Die Bayern haben ein vermeintlich leichtes Restprogramm. Zuhause geht es noch gegen Hertha BSC, Schalke und das starke Leipzig. Auswärts muss München noch in Bremen und Köln ran. Weiterer, möglicher Vorteil des FCB: An drei der fünf verbleibenden Spieltage sind sie vor Dortmund dran, können vorlegen und den Spitzenreiter unter Druck setzen.

Borussia Dortmund

Das Spiel: Die Niederlage der Bayern sei im Bus Richtung Stadion schon Thema gewesen, sagte Dortmunds Karim Adeyemi im Interview nach dem Schlusspfiff. Doch der BVB hielt dem Druck stand. Gegen Frankfurt stellten Jude Bellingham (19.), Donyell Malen (24.) und Mats Hummels (41.) schon in der ersten Hälfte die Weichen Richtung Sieg. Richtung Tabellenführung. Erneut Malen (66.), der in diesem Jahr damit bei sieben Treffern und drei Vorlagen steht, machte den Deckel drauf. Der Niederländer erzielte alle seine Bundesliga-Tore nach dem Jahreswechsel und ist in Top-Form.

Die Folgen: Der BVB grüßt von der Spitze – und hat allen Zweiflern zum Trotz bewiesen, dass er nicht jede Chance ungenutzt lässt, wenn die Bayern Federn lassen. So groß wie in diesem Jahr war die Möglichkeit auf den Titel seit zehn Jahren nicht mehr. Doch der Druck liegt nun auf den Schultern der Schwarz-Gelben. Gewinnen sie alle Partien, sind sie Meister.

Der Ausblick: Fünf Spiele stehen aus. Und das Programm ist machbar für den BVB. Nur am letzten Spieltag tritt er gegen Mainz noch einmal am Samstag ab 15.30 Uhr an. Kommenden Freitag ist er in Bochum zu Gast, dann kommen Wolfsburg und Gladbach. Am 21. Mai geht es nach Augsburg. (Maximilian Bülau und Björn Friedrichs)