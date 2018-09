DJ Ötzi verspricht Bundesliga-Team Privatkonzert - aber es gibt einen Haken 

DJ Ötzi hat mit einem Bundesliga-Verein eine kuriose Wette am Laufen. Es geht um ein Privatkonzert des Entertainers.

Ob DJ Ötzi damit noch die letzten Prozent aus den Kickern herauskitzeln kann?

Leipzig - Die Spieler des FC Augsburg dürfen sich auf ein Privatkonzert des österreichischen Entertainers DJ Ötzi („Anton aus Tirol“) freuen. In einem Interview mit dem online-Portal von Fußball-Bundesligist RB Leipzig vor dem Duell in der Europa League am Donnerstag gegen RB Salzburg verriet der Tiroler, dass er mit den bayrischen Schwaben eine Wette laufen habe.

Sollten sie Platz sieben in der Bundesliga erreichen, tritt er extra und nur für sie auf. „Während des Sommer-Trainingslagers in Tirol habe ich die Mannschaft besucht und kennengelernt“, sagte der österreichische Sänger.

