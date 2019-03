Domenico Tedesco vor „Endspiel“ gegen Düsseldorf? So verliefen seine ersten Gespräche mit Schneider

Domenico Tedesco steht vor der Entlassung: Laut einem Bericht soll der Trainer des FC Schalke 04 fliegen, wenn der Verein gegen Fortuna Düsseldorf verliert.

Wie lange bleibt Domenico Tedesco noch Trainer des FC Schalke 04?

Tedesco kam 2017 von Erzgebirge Aue zu Schalke. Der Revier-Klub zahlte eine Ablöse von 500.000 Euro an den Zweitligisten.

Laut einem Bericht wird das Bundesliga-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag für Tedesco zu einem Schicksalsspiel: Verliert der FC Schalke 04, dürfte Tedescos Entlassung besiegelt sein.

Schalke steht derzeit mit 23 Punkten auf Platz 14 der Bundesliga-Tabelle.

Update vom 1. März: Wie ist es um Domenico Tedesco bestellt? Der Trainer des FC Schalke 04 muss am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf ran. Gegen die Funkel-Elf wird Tedesco ein Endspiel attestiert. Doch wie sieht er selbst das Match am 24. Spieltag?

„Glück auf“, ruft Domenico Tedesco, als er den Presseraum der Arena betritt. Der 33-Jährige geht in die Offensive. So, als wolle er zeigen: „Seht her, ich bin da und verstecke mich nicht.“ Die Kollegen von wa.de* waren bei der Pressekonferenz anwesend und berichten, in die ersten Gespräche mit dem neuen Sportvorstand Jochen Schneider verliefen.

Domenico Tedesco vor Entlassung? Er soll fliegen, wenn...

Update vom 27. Februar 2019: Nach dem Rücktritt von Manager Christian Heidel könnte beim FC Schalke 04 ganz schnell auch das Aus von Trainer Domenico Tedesco kommen. Wie die Sport Bild (Mittwochausgabe) berichtet, darf sich der 33-Jährige am Samstag im Bundesliga-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf keine Niederlage erlauben. Ansonsten soll seine Entlassung beschlossene Sache sein.

Legt der FC Schalke 04 im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf eine ähnlich schlechte Leistung wie zuletzt bei der 0:3-Niederlage in Mainz hin, ist Trainer Domenico Tedesco nach Informationen der Sport Bild wohl nicht mehr zu halten: „Das West-Derby gegen Fortuna Düsseldorf wird zum Schicksalsspiel für Tedesco!“

Tedesco soll sich der prekären Lage auf Schalke durchaus bewusst sein. Die Königsblauen spielen die schwächste Bundesliga-Saison seit der Spielzeit 1982/1983. Damals stieg Schalke in die 2. Liga ab. Aktuell ist der Verein noch sieben Punkte von der Relegation entfernt.

Weiter berichtet das Magazin über Tedescos Lage: „Um seinen Job zu retten, muss er zurzeit mehr als klassische Traineraufgaben erledigen. Tedesco musste zum Beispiel den Spielern die Nachricht übermitteln, dass Heidel zurückgetreten ist. Nach dem Spiel in Mainz trommelte er alle zum Mannschaftskreis auf den Platz zusammen und informierte sie über den Entschluss des Managers. Heidel war nicht dabei. Dass er dort fehlte, kam in Spieler-Kreisen nicht gut an. Es war ohnehin kein Einzelfall, dass sich Heidel zuletzt oft zurückhielt. Somit fehlte Tedesco, der von Heidels Entschluss auch erst am Freitagabend im Mannschaftshotel im direkten Gespräch erfuhr, die Unterstützung – auch in der Kabine.“

FC Schalke 04: Fans in Abstiegsangst

Domenico Tedesco vor Entlassung? Diese Nachfolger werden gehandelt

Angeblich wird laut Sport Bild auch schon ein Nachfolger für Domenico Tedesco gehandelt: Roger Schmidt, ehemaliger Trainer von Bayer 04 Leverkusen. einen weiteren Kandidaten. Schmidt ist derzeit beim chinesischen Erstligisten Beijing Guoan angestellt und steht dort bis Dezember 2019 unter Vertrag. Allerdings hat er wohl eine Ausstiegsklausel. Roger Schmidt führte Bayer Leverkusen 2015 und 2016 zweimal in Folge in die Champions League.

Sky Sport bringt einen weiteren möglichen Nachfolger für Domenico Tedesco ins Spiel: Bruno Labbadia, aktuell Cheftrainer beim VfB Wolfsburg. Labbadias Vertragssituation in Wolfsburg bleibt ungeklärt. Sein Vertrag läuft im Sommer 2019 aus. Er wäre dann für den FC Schalke 04 verfügbar.

Domenico Tedesco vor Entlassung? Aus bei FC Schalke 04 schon am Samstag?

Fan-Frust, ein scheidender Schutzpatron und zu guter Letzt ein ratloser Trainer: Viel prekärer könnte die Situation aktuell auf Schalke nicht sein. Bisher entlud sich die massive Kritik meist gegenüber Sportvorstand Christian Heidel, doch seit seinem freiwilligen Rückzug spätestens im Sommer ist Heidel im besten Fall nur noch ein „Beschützerchen“.

Aber: Seit Dienstag ist bekannt: Jochen Schneider (kommt von RB Leipzig) wird neuer Sportvorstand beim FC Schalke 04. Er soll schon kommende Woche in Gelsenkirchen anfangen. Ob das Domenico Tedesco hilft? Bei VfB Stuttgart beförderte Schneider diesen einst vom U17-Assistenten zum U17-Cheftrainer. Jetzt gibt es ein Wiedersehen zwischen Tedesco und Schneider.

Allerdings ist klar: Der Trainer des FC Schalke 04 wird bei ausbleibendem Erfolg angezählt.

Es ist sowieso ein Novum im Haifischbecken „Fußball-Bundesliga“, dass zuerst der Kader-Bauer seinen Kopf hinhält. Von Domenico Tedesco ist bezüglich der Schuldfrage bisher noch wenig zu hören. Generell wirkt der S04-Trainer wortkarg, böse Stimmen würden ihm sogar Einfallslosigkeit vorwerfen. Nach der desolaten 0:3-Klatsche in Mainz stellte sich der junge Coach der Fankurve. Wie ein begossener Pudel ließ Tedesco die Hass-Tirade über sich ergehen, sein Blick wirkte leer.

Der Jahrgangsbeste seines Fußballlehrer-Lehrgangs scheint seine Unverfrorenheit der ersten Tage auf Schalke verloren zu haben. Die Mannschaft agiert mutlos, im Sechs-Punkte-Spiel gegen Mainz igelte sich die Tedesco-Elf ein.

Dabei war dem Trainer erst wenige Stunden zuvor gegen Manchester City in der Champions League der gleiche Fehler unterlaufen. In Überzahl wollte der 33-Jährige eine 2:1-Führung über die Zeit retten. Dafür opferte der Coach sogar seinen einzigen nominellen Angreifer Mark Uth. Das Ende vom Lied: Die Schalker reisen vermutlich nur noch als Sightseeing-Truppe nach Manchester.

S04-Trainer Tedesco: "Haben Ballverluste, die sind Wahnsinn“

Domenico Tedesco vor Entlassung? Spiel gegen Fortuna Düsseldorf wird wichtig

Noch halten die Bosse des FC Schalke 04 ihrem Trainer die Stange. Die Erfolge aus der vergangenen Saison wirken bis jetzt nach. Doch wie lange noch? Irgendwann werden auch die üblichen Automatismen in Gelsenkirchen greifen, vermutlich schon in ganz naher Zukunft. Natürlich unter der Voraussetzung, dass die Mannschaft von Domenico Tedesco weiterhin unter chronischer Erfolgslosigkeit leidet.

Bleibt die Frage, wie steht eigentlich das Team zum eigenen Anführer? Immer häufiger wird von einer Spaltung innerhalb der Mannschaft gesprochen. Von unübersehbaren Rissen ist die Rede, der Trainer steht am Abgrund. Ein letzter, teaminterner Stupser könnte bereits den Fall bedeuten. „Ich persönlich denke schon, dass er der richtige Mann ist. Er hat uns schon weitergebracht. Natürlich haben wir aktuell eine schwierige Situation. Er ist natürlich noch ein junger Trainer. Aber wir müssen zusammen aus der Situation herauskommen“, erzählte Bastian Oczipka nach Spielende. Vollkommene Überzeugung klingt wohl anders.

Das kommende Liga-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf könnte - im Falle einer Niederlage des FC Schalke 04 bereits das letzte in der Ära von Domenico Tedesco sein.

Aber: Sollte der FC Schalke 04 in den nächsten Spielen gegen Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen gewinnen und sich stark bei Manchester City präsentieren, dann könnte Domenico Tedesco noch länger der Trainer der Königsblauen bleiben...

Domenico Tedesco: Leistungsdaten beim FC Schalke 04

Spiele Siege Unentschieden Verloren Punkte pro Spiel 72 34 16 22 1,64

