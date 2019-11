Kuriose CL-Schlussphase! Doppelrot für Brügge-Spieler nach Torjubel

Ein kurioser Vorfall ereignete sich in der Champions-League-Partie zwischen Galatasaray Istanbul und dem FC Brügge. Gleich zwei Spieler flogen nach dem Torjubel vom Platz...

Istanbul - Den jubelnden Spielern des FC Brügge blieb nach dem Ausgleichstreffer gegen Galatasaray Istanbul (1:1) kurz die Freude im Halse stecken.

Der slowakische Schiedsrichter Ivan Kruzliak schickte in der Schlussphase der Champions League-Partie am Dienstag binnen einer Minute gleich zwei Spieler des belgischen Vize-Meisters vom Platz.

Galatsaray - FC Brügge: Kuriose Schlussphase - Doppelrot nach Torjubel

Torschütze Krepin Diatta riss sich nach seinem Treffer freudetrunken das Trikot vom Leib, vergaß dabei aber anscheinend, dass er bereits verwarnt war. Die Folge war die Gelb-Rote Karte für den Senegalesen.

Sein Mannschaftskollege Clinton trat bei der Jubelszene die Eckfahne um, so dass diese durchbrach. Für diese Beschädigung des Stadion-Inventars zückte der Schirinochmals Gelb - für Clinton ebenfalls die zweite in dem Spiel.

Durch das Remis der beiden Klubs zog derweil Real Madrid in der Gruppe A bereits vor deren eigenem Spiel gegen Paris Saint-Germain ins Achtelfinale ein. Ein nicht uninteressantes Duell, weil im Vorfeld von einem Real-Interesse an PSG-Stürmer Kylian Mbappe berichtet wurde.

