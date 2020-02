Verdachtsfall in Dortmund: Ist BVB-Spiel wegen Corona-Gefahr gefährdet?

Können die BVB-Fans am Samstag unbeschwert ins Stadion gehen? Die Stadt Dortmund informiert am Freitag über die Coronavirus-Verdachtsfälle.

Nun gibt es auch einen Verdachtsfall des Coronavirus in Dortmund. Was bedeutet dies für das Spiel des BVB gegen Freiburg? Die Stadt will informieren.

Dortmund - Wird das Heimspiel des BVB gegen den FC Freiburg am Samstag abgesagt, wenn sich der Coronavirus-Verdachtsfall in Dortmund bestätigt? Vier dieser Verdachtsfälle waren der Stadt Dortmund am Freitagmorgen bekannt, einer davon betrifft eine Grundschule.

Auch wenn es keinen bestätigten Fall bisher gibt: Die Stadt Dortmund will am Freitag informieren, was dies für das öffentliche Leben in Dortmund bedeutet. Und damit auch das Spiel des BVB gegen den SC Freiburg*, bei dem knapp 80.000 Menschen erwartet werden.

Erste Bundesliga-Manager warnen schon vor einer Panikmache, berichtet wa.de*. In Dortmund ist man gespannt auf das Statement der Stadt.

*wa.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.