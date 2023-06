Bericht: FC Bayern verpflichtet BVB-Star Guerreiro - besonderes Schmankerl inklusive

Von: Patrick Mayer

Bald Teamkollegen in München? Raphaël Guerreiro (Mi.) und Bayerns Jamal Musiala. © IMAGO / RHR-Foto

Laut einem Medienbericht steht Dortmunds Raphaël Guerreiro kurz vor einer Vertragsunterschrift beim FC Bayern. Es wäre der nächste Sieg der Münchner gegen den BVB.

München/Dortmund - Der FC Bayern steht unmittelbar vor der Verpflichtung des Portugiesen Raphaël Guerreiro vom BVB. Das berichtet am späten Mittwochabend (7. Juni) die Bild. Demnach soll es eine grundsätzliche Einigung zwischen den Münchnern und dem Linksaußen aus Dortmund geben.

Raphaël Guerreiro: Wechsel des Dortmunders zu Bayern angeblich fix

Der Europameister von 2016 käme ablösefrei an die Säbener Straße. Sein Vertrag bei Borussia Dortmund endet am 1. Juli 2023. Nach der gewonnenen Meisterschaft im Krimi-Finale wäre es der nächste Sieg der Bayern gegen den BVB.

Die Westfalen hatten sich vergeblich um eine Vertragsverlängerung Guerreiros bemüht, der in den vergangenen Monaten wieder zur Hochform aufgelaufen war.

Im Video: Guerreiro verkündet Abschied aus Dortmund

Zur finalen Unterschrift in München sollen jetzt nur noch kleine vertragliche Details fehlen, schreibt die Bild. In der vergangenen Saison hatte der portugiesische Nationalspieler für den BVB in 27 Bundesliga-Einsätzen vier Tore erzielt und zwölf weitere Treffer vorbereitet.

Raphaël Guerreiro: Portugiese gewann mit Dortmund zweimal den DFB-Pokal

Mit den Dortmundern gewann er nach seinem Wechsel 2016 zweimal den DFB-Pokal (2017, 2021). Wie der internationale Transferexperte Fabrizio Romano bei Twitter schreibt, soll der Medizincheck in der Isarmetropole in der kommenden Woche erfolgen.

Der 29-jährige Guerreiro werde einen Dreijahresvertrag unterschreiben, schreibt Romano in seinem Tweet weiter. Nach der auf den letzten Metern verpassten Meisterschaft hatte der Portugiese selbst seinen Abschied aus Dortmund angekündigt. „Es ist an der Zeit, dass ich mich mit viel Traurigkeit von euch allen verabschiede. Ich werde die Liebe, die ich von den Fans und meinen Teamkollegen in diesen sieben Jahren erhalten habe, nie vergessen“, erklärte der Linksfuß in einer öffentlichen Stellungnahme.

FC Bayern: Transfer von Raphaël Guerreiro fix? Münchner wohl vor Verpflichtung

Durch seine Verpflichtung wird es indes sehr unwahrscheinlich, dass der FC Bayern eine Kaufoption beim zuletzt von Manchester City ausgeliehenen Joao Cancelo (ebenfalls ein Portugiese) zieht. Über ein angebliches Interesse der Münchner an Guerreiro war zuletzt bereits spekuliert worden. Damit würde der deutsche Rekordmeister seinen erwarteten Umbruch anstoßen. (pm)