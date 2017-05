Draxler bleibt mit Paris im französischen Titelrennen

5:0-Sieg über SC Bastia

+ © Kamil Zihnioglu Mit einem gewagten Sprung nimmt Julian Draxler (l) den Ball im Spiel gegen Bastia an. Foto: Kamil Zihnioglu © Kamil Zihnioglu

Paris (dpa) - Fußball-Nationalspieler Julian Draxler bleibt mit Paris Saint-Germain in der französischen Ligue 1 dran am Tabellenführer AS Monaco - allerdings weiter mit drei Punkten Rückstand.