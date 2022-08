Drittligist Mannheim schafft Pokal-Überraschung – Bundesliga-Star feiert mit

Von: Nils Wollenschläger

DFB-Pokal: Der SV Waldhof gewinnt gegen Holstein Kiel. © Uwe Anspach/dpa

Im DFB-Pokal setzt sich der SV Waldhof Mannheim am Sonntag (31. Juli) gegen Holstein Kiel durch. Lesen Sie hier, welcher Bundesliga-Star mit dem Team gefeiert hat:

In der ersten Runde des DFB-Pokals hat es am Wochenende einige Überraschungen gegeben. So hat sich unter anderem Drittligist SV Waldhof Mannheim nach Elfmeterschießen gegen Holstein Kiel durchgesetzt. Die Mannheimer sind bereits im vergangenen Jahr in die zweite Runde eingezogen.

MANNHEIM24 verrät Ihnen, warum Bundesliga-Star Nadiem Amiri live im Stadion den SV Waldhof Mannheim angefeuert hat.

Die Auslosung der zweiten DFB-Pokalrunde findet erst Anfang September statt. (nwo)