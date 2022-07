Drittligist präsentiert neues Ausweich-Trikot – und erntet deutliche Kritik

Von: Marco Büsselmann

Der SV Waldhof Mannheim spielt in der 3. Liga. © Michael Deines/dpa

Der SV Waldhof hat sein neues Auswärts- sowie Ausweichtrikot präsentiert. Warum vor allem Letzteres die Meinungen der Fans spaltet, lesen Sie hier:

Drittligist SV Waldhof hat am Mittwoch (27. Juli) seine neuen Auswärts- sowie Ausweichjerseys vorgestellt. Während die Mannheimer in der Fremde in weiß und grau auflaufen werden, besticht das dritte Trikot in einem ungewohnten Design.

MANNHEIM24 verrät, wie das Ausweichtrikot aussieht und warum es deutliche Kritik von den Waldhof-Fans gibt.

Sportlich läuft es derzeit beim SV Waldhof: Die Blau-Schwarzen sind mit einem 3:1-Heimsieg über Viktoria Köln in die neue Drittliga-Saison gestartet. In der ersten DFB-Pokalrunde empfängt die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart am Sonntag (31. Juli) Holstein Kiel. (mab)