Das Duell Ajax gegen Tottenham: Brutal schön, brutal schmerzhaft

Es soll ja Fußball-Fans geben, die am Mittwochabend in der Pause des Spiels zwischen Ajax Amsterdam und Tottenham Hotspur den Fernseher ausgeschaltet haben und ins Bett gegangen sind.

Was auch nicht überraschend gewesen wäre: Die Niederländer führten nach dem 1:0-Auswärtssieg in London schon wieder 2:0. Doch dann nahm die Partie richtig Fahrt auf – mit dem glücklichen Ende für die Spurs, die durch ein spätes Tor das Finale der Champions League am 1. Juni (live bei Sky und Dazn) in Madrid gegen den Premier-League-Konkurrenten FC Liverpool erreichten.

Die Tragik: Vielleicht gibt es den einen oder anderen Verein, dem der unparteiische Zuschauer ein solches Ende, wie es Ajax erleben musste, gegönnt hätte. Aber die Niederländer waren die große Überraschung dieser Champions-League-Saison. Sie zeigten immer wieder begeisternden Fußball. Sie schalteten den Titelträger Real Madrid aus sowie den Titelanwärter Juventus Turin mit Superstar Cristiano Ronaldo.

Und in diesem Halbfinal-Rückspiel sah es ja auch schon wieder sehr gut aus. 2:0 führte Ajax zur Pause nach Treffern von Kapitän Matthijs de Ligt (5.) und Hakim Ziyech (35.). Drei Tore benötigten die Engländer da, um doch noch ins Endspiel einzuziehen. Unmöglich gegen dieses stabile Team? Nein, auch wenn wohl kaum einer noch darauf gewettet hätte. Fünf Minuten Nachspielzeit waren angezeigt. Und als die fünfte Minute gerade abgelaufen war, der Ball wohl nur noch einmal hätte rausgeschlagen werden müssen, da lag er im Tor von Amsterdam. Viel tragischer geht’s kaum. Das bittere Ende einer begeisternden Saison in der Champions League.

Der Held:Lucas Moura spielte schon in der Königsklasse, als David Beckham noch aktiv war. In der Saison 2012/13 waren der Brasilianer und der englische Superstar Teamkollegen in Paris. Für die Franzosen erzielte Moura auch seine ersten Treffer in der Champions League – Gruppenphase 2015/16: eins gegen Malmö, eins gegen Donezk. Doch was sind diese Erfolge gegen das, was dem 26-Jährigen in Amsterdam gelang?

Mit seinen Toren in der 55. und 59. Minute gab er das Startsignal zur Aufholjagd und wurde für die Spurs praktisch zu Lucas, dem Lokomotivführer – die Zugmaschine der Londoner. Und es kam noch besser: In der sechsten Minute der Nachspielzeit traf der Südamerikaner ins rechte untere Eck zum 3:2-Endstand. Der Rest ist bekannt.

Die Emotionen: Tränen hier, Tränen dort – allein die Ursachen könnten nicht unterschiedlicher sein. Tottenhams Trainer Mauricio Pochettino sank von Emotionen übermannt auf dem Rasen nieder und weinte. Er weinte vor Freude. Und er war dankbar: „Danke, Fußball! Danke, Jungs! Meine Spieler sind Helden. Und Lucas ist ein Superheld“, sagte er.

Sein Gegenüber Erik ten Hag stellte dagegen konsterniert fest: „Fußball kann so brutal sein.“ Das Märchen von Ajax, es wurde ohne Happy End geschrieben. Kurz vor dem Ende war es ohrenbetäubend laut in der Johan-Cruijff-Arena. Dann kam Lucas. Und mit ihm kam die Stille über Amsterdam.