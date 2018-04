Eine Neue fürs Sportstudio: Die Sehnsucht nach Harry Valérien

Warum nicht? Zur neuen Fußball-Saison bekommt „das aktuelle sportstudio“ im ZDF ein frisches Gesicht. Unser Sportredakteur findet dennoch: Das Sportstudio wird auch mit Dunja Hayali nicht zu alter Stärke finden.

Dunja Hayali wird vom Spätsommer an das Moderatoren-Team verstärken. Die 43 Jahre alte Journalistin hat an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert, war neun Jahre lang Sportmoderatorin der Deutschen Welle und prägt seit 2007 das ZDF-Morgenmagazin mit. Kurzum: Die Frau hat Erfahrung und Kompetenz.

Aber reicht das aus, um den schwächelnden Klassiker am Samstagabend neues Leben einzuhauchen? Es bedarf keines Propheten, um vorherzusagen: Das Sportstudio wird auch mit Hayali nicht zu alter Stärke finden. Oder besser gesagt: Die Zeiten, in denen das Sportstudio einen gewissen Charme versprühte und großen Reiz ausübte, sind lange vorbei. Schade eigentlich. Die Sendung war mal Kult, steuert heute aber auf die Bedeutungslosigkeit zu.

Jetzt wollen wir nicht anfangen mit: Früher war alles besser. Doch die Sehnsucht ist groß nach Urgesteinen wie Harry Valérien, Dieter Kürten und Bernd Heller. Damals gehörte das Sportstudio fest zum Samstagabend-Ablauf. Als kleine Jungs durften wir bis zum Torwandschießen aufbleiben, auch wenn wir vorher bei „Wetten, dass..?“ auf dem Sofa über dem Schnucketeller eingeschlafen waren. Papa hat’s erlaubt und rüttelte uns wach. Torwandschießen musste sein.

Wer will schon mit Messi, Ronaldo, Neymar oder Bayle sprechen, wenn man mit Neuer, Kroos, Reus, Stindl, Werner, Hector, 2x Müller, Popp, Šašićdh oder Marozsán auf die #ZDF-Torwand pöhlen darf. So oder so - Ich freu mich riesig auf das @ZDFsportstudio! https://t.co/82bSZiZrog — Dunja Hayali (@dunjahayali) 25. April 2018

Vielleicht verklären wir hier ein bisschen. Aber auffällig ist es schon, dass die besten Anekdoten und Sternstunden des Sportstudios nicht aus der jüngeren Vergangenheit stammen. Unvergessen bleibt der Abend Anfang der 70er-Jahre, als ein Schimpanse die Perücke von Johnny Weissmüllers Gattin herunterriss. Als Carmen Thomas, die erste Sport-Moderatorin im deutschen Fernsehen überhaupt, den Gelsenkirchener Fußballklub in Schalke 05 umtaufte. Als sich Christoph Daum und Uli Hoeneß verbal an die Gurgel gingen. Und als Franz Beckenbauer von einem Weißbierglas aus den Ball ins untere Loch der Torwand bugsierte. Herrlich.

Und heute? Da würde es Papa sicher nicht erlauben, dass wir bis zur Geisterstunde aufbleiben. Seit Jahren beginnt die Sendung erst um 23 Uhr. Da fällt es selbst eingefleischten Sportfans schwer, die Augen offen zu halten. Aber was heißt hier Sport? Wahrheitsgemäß müsste das Format in den Monaten August bis Juni Fußballstudio heißen. Und warum in Zeiten des Internets immer noch das Adjektiv aktuell verwendet wird, verstehe, wer will.

Darüber hinaus tragen die Interviews nicht gerade zum Wachbleiben bei. Youngster Jochen Breyer macht seine Sache ja ganz gut, und Katrin Müller-Hohenstein ist halt Katrin Müller-Hohenstein – die einen finden sie gut, die anderen können nichts mit ihr anfangen. Aber der dritte Moderator, wie heißt er doch gleich? Ach ja, richtig: Sven Voss. Bei dessen Bemühen, am verdammt späten Samstagabend ein Stern-TV für Arme aufzuziehen, wissen wir erst, was wir an Michael Steinbrecher hatten. In dieser Hinsicht kann Dunja Hayali wirklich frischen Wind hineinbringen. Und hoffentlich wieder etwas Kultiges.

Moderatorinnen des Sportstudios