Dynamo Dresden zu Gast in Sandhausen: Alle Infos zum Drittliga-Topspiel

Von: Marco Büsselmann

Dynamo Dresden ist am Freitag im Topspiel der 3. Liga zu Gast beim SV Sandhausen. Hier können Sie die Begegnung live verfolgen:

Am Freitagabend (18. August) kommt es am Hardtwald zum Duell der beiden Aufstiegsfavoriten in der 3. Liga: Dann empfängt der SV Sandhausen die SG Dynamo Dresden.

SV Sandhausen gegen Dynamo Dresden – bei HEIDELBERG24 können Sie die Begegnung im Live-Ticker verfolgen.

Anstoß in Sandhausen ist um 19 Uhr. (mab)