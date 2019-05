Effzeh ist wieder erstklassig: Aufstieg auf die Kölner Art

Da feiern sie den Aufstieg: Einige Kölner Profis jubeln nach dem 4:0-Erfolg in Fürth über die Rückkehr in der 1. Bundesliga. In der Mitte: Torjäger Simon Terodde, der bislang 28 Treffer erzielte.

Der 1. FC Köln wäre nicht der 1. FC Köln, wäre er einfach mal so in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen – ohne Theater.

Er hat den als Betriebsunfall durchgehenden Abstieg aus dem Vorjahr schon auf seine Art und Weise korrigiert – mit Spielen wie jenen in Paderborn zum Beispiel.

Erste Partie für Publikumsliebling Anthony Modeste nach einer Rückholaktion mit vielen Hindernissen. Einwechselung in der 69. Minute. Tor zum 2:0 in der 73. Minute. Tränen bei Modeste. Tränen bei den Fans. Danach war der Effzeh so in seiner Rührseligkeit gefangen, dass er Paderborn noch drei Tore schießen ließ.

Solche Niederlagen führten dann dazu, dass Trainer Markus Anfang trotz Tabellenplatz eins nie unumstritten war. Nach der Heimpleite gegen Darmstadt musste er gehen, was ein Kuriosum nach sich zog: Nachfolger André Pawlak darf sich nach seinem ersten Spiel als verantwortlicher Mann der Köln-Profis Aufstiegstrainer nennen. Das hat noch niemand vor ihm geschafft.

Hohe individuelle Klasse

Pawlaks Leistung bestand darin, einfach nicht Markus Anfang zu sein, mit dem gerade viele Leistungsträger bis zum Schluss gefremdelt haben sollen. Beim 4:0 in Fürth war wieder jene Leichtigkeit im Spiel der Rheinländer zu erkennen, gegen die in einer zweiten Liga schwer anzukommen ist.

Schließlich zeichnet den Kader der Kölner eine hohe individuelle Klasse aus. Da ist Jonas Hector, der Nationalspieler auf Abruf, mit seiner enormen Ballfertigkeit. Da ist Dominick Drexler, der Neuzugang aus Kiel, mit seinem Auge für den Mitspieler. Da ist Torjäger Simon Terodde, der im Vergleich zu modernen Stürmern eher zu jenen Spielern zählt, denen vorgeworfen wird, zu viel zu stehen. Sein Vorteil dabei ist, dass er meistens richtig steht. 28 Tore erzielte er – ein erstklassiger Wert.

Da ist aber vor allem Jhon Cordoba. Der Angreifer kam vor der vergangenen Saison aus Mainz für angeblich 17 Millionen Euro. Nachdem er so ziemlich alles traf, nur eben nicht das Tor, galt er schon als größter Flop der Vereinsgeschichte. Mittlerweile trifft er nicht nur sehr gewissenhaft, sondern er ackert und rackert, dass er locker als moderner Stürmer durchgeht, der sich auch bei einem Top-Klub durchsetzen könnte. In Fürth traf Cordoba dreimal, insgesamt kommt er auf 20 Treffer. Das Fachmagazin Kicker führt ihn als besten Zweitligaspieler der Saison, und in Köln hoffen sie, dass Mannschaften der Kategorie Leverkusen und Hoffenheim nicht den Kicker lesen.

Alles gut also in Köln? Das lässt sich so nicht behaupten. Es tobt ein Machtkampf um die gehobenen Posten im Verein, und Außenstehenden fällt es schwer, den Überblick zu behalten, wer jetzt gegen wen gerade wettert. Einerseits. Anderseits: Ey, das ist halt der 1. FC Köln, der bei allen Turbulenzen noch nie das Gespür fürs Wesentliche verloren hat. Und das Wesentliche ist et Jeföhl. Das stimmt nach dem Aufstieg. Es lässt sich jetzt wieder mehr denn je von der Champions League träumen.