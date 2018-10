Ein bisschen wie Zieler: FC-Bayern-Torfrau sieht bei Szene schlecht aus

Kassel. In der Frauenfußball-Bundesliga fiel am Wochenende ein kurioses Eigentor im Topspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München. Ein Netztreffer.

Die Fußballfans haben nach dem vergangenen Wochenende fast nur von VfB-Torwart Ron-Robert Zieler und seinen Aussetzer im Heimspiel des Fußball-Bundesligisten VfL Stuttgart gegen Werder Bremen geredet. Doch auch in der höchsten Klasse der Frauen gab es am Wochenende ein ähnliches Eigentor – und das auch noch im Topspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München.

In der 57. Minute hatte Münchens österreichische Torfrau Manuela Zinsberger den Ball zu Verena Schweers abgeworfen. Da Bayerns Defensivakteurin von einer Wolfsburgerin bedrängt wurde, passte sie das Leder zurück in Richtung eigenen Kasten. Die falsche Entscheidung, denn sie erwischte ihre Torhüterin auf dem falschen Fuß. Das Leder kullerte an Zinsberger vorbei ins lange Eck. Das bedeutete das 4:0 für den VfL. Nach 90 Minuten feierte der Meister aus Niedersachsen einen 6:0-Kantersieg.

Das Tor im Video (startet bei 2:54 Minuten)

