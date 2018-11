Ein Dreier aus dem Dunkel: KSV Baunatal siegt 1:0 nach zwei Stromausfällen

Zwei Stromausfälle, in der Halbzeit ein Umzug auf einen anderen Sportplatz: Das 1:0 (1:0) des KSV Baunatal im Hessenliga-Fußballspiel beim FV Bad Vilbel wird lange in Erinnerung bleiben.

Im Dunkel von Bad Vilbel hat der KSV Baunatal den Durchblick gewahrt und ist mit einem Dreier von seinem Freitagspiel der Fußball-Hessenliga heimgekehrt. Beim 1:0 (1:0) der Gäste spielte die Flutlichtanlage eine unliebsame Hauptrolle. Nach 18 Minuten wurde es erstmals stockdunkel und die Partie für 21 Minuten unterbrochen. Dann ging es weiter, doch mit dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Tim Waldinger (Marburg) fielen die Lichter erneut aus.

Der zweite Abschnitt fand deshalb auf dem Nebenplatz im Vilbeler Leichtathletikstadion statt. Die Entscheidung war aber schon gefallen, ehe die Sicherungen zum ersten Mal durchbrannten – Torben Ludwig hatte schon nach elf Minuten das Tor des Tages erzielt.

Zunächst entwickelten die Nordhessen mehr Zug zum Tor, Nico Schrader traf das Außennetz (5.). Sechs Minuten spazierten die Gäste ungehindert ins Sturmzentrum, wo Ludwig sich geschickt abgesetzt und freie Bahn hatte. Torwart Sadra Sememy kam zwar noch mit einer Hand an den Ball, war aber geschlagen. Vilbels beste Chance hatte Thorben Knauer, dessen Schuss nur knapp am Tor vorbei ging (15.).

+ Matchwinner: Torben Ludwig. Archivfoto: Andreas Fischer/nh

Dann wurde es stockdunkel. 20 Minuten später ging es weiter, und auch Alexander Bauscher versuchte es aus 20 Metern, stellte Baunatals Pascal Beiert aber vor keine großen Probleme (27.). Auf der Gegenseite jagte Schrader den Ball weit über die Latte (30.).

In der zweiten Halbzeit sahen die geduldigen Zuschauer ein zerfahrenes Spiel, in dem sich Bad Vilbel mühte, aber nur selten gefährlich wurde. Baunatal hatte bei einem Kopfball von Thomas Müller eine gute Gelegenheit (48.) und in Bielert einen Torhüter, der zweimal sehr gut mitspielte und so gefährliche Steilpässe auf Alexander Bauscher abfing (60./65.). Dominik Emmel kam noch einmal halbrechts durch und zwang Bielert zu einer Fußabwehr (72.) und in der Nachspielzeit kam Bauscher im Zentrum einen halben Schritt zu spät.

„Wir sind mit elf Ausfällen und einer Negativserie arg gebeutelt hierher gefahren. Aber die Mannschaft hat mit guter Einstellung einen knappen und verdienten Sieg eingefahren“, lobte KSV- Trainer Tobias Nebe.

Außerdem: Fulda/Lehnerz - Hünfeld 4:1 vor 1500 Zuschauern.