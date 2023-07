Ein einsamer Wolf: Mesut Özil hat sich von Deutschland abgewandt

Von: Maximilian Bülau

Teilen

Da war das Tattoo noch nicht da: Mesut Özil nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2014. © Imago/Offside Sports Photography

Was macht eigentlich Mesut Özil? Diese Frage hätte in der vergangenen Woche sicher noch als Gesprächsstart unter vielen Fußball-Fans getaugt.

Als Gesprächsgrundlage taugt der 34-Jährige auch in dieser Woche noch. Allerdings wird dann sicher nicht mehr darüber gemutmaßt, ob der Weltmeister von 2014 eigentlich noch spielt oder seine Karriere beendet hat (Er hat Ende März einen Schlussstrich unter seine Laufbahn gesetzt)? Ob er jetzt genial war? Oder ob er völlig überschätzt wurde?

Die letzten beiden Fragen begleiteten den in Gelsenkirchen geborenen offensiven Mittelfeldspieler bereits während seiner aktiven Zeit als Fußballer. Die einen tönten: Wir sind nicht mit, sondern trotz Özil Weltmeister geworden. Und meinten damit, die häufig unscheinbare Art zu spielen. Es gab sicher Partien, nach deren Abpfiff man sich nicht sicher war, ob dieser schmächtige Edeltechniker eigentlich mitgewirkt hatte oder nicht.

Demgegenüber stehen aber auch die unglaublich guten Zahlen, die nicht von einem stammen können, der nur teilnahmslos auf den Fußballplätzen unterwegs gewesen ist. Mehr als 300 Torbeteiligungen in mehr als 600 Spielen für seine Klubs hat der 92-malige Nationalspieler vorzuweisen. Und dennoch schieden sich an Özil schon immer die Geister. Die einen bewunderten den Meister des Packings (Wert für überspielte Gegner). Die anderen kritisierten seinen mangelnden Einfluss auf das Spielgeschehen.

Doch über all das wird in diesen Tagen sicher weniger gesprochen. Vielmehr geht es um ein Foto, das Alper Aksac, ein Personaltrainer aus Istanbul, auf seinem Instagram-Profil postete. Darauf zu sehen ist, wie beide, also Aksac und Özil, ihr T-Shirt lüften, um ihre Bauchmuskeln zu zeigen. So weit nichts Besonderes in der heutigen Welt mit Sozialen Medien. Auf Özils linker Brust ist dabei jedoch ein Tattoo zu sehen, das einen heulenden Wolf unter drei Halbmonden zeigt – das Symbol der Grauen Wölfe sowie der türkischen Partei MHP. Die Grauen Wölfe sind eine rechtsextreme Bewegung, die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird – verboten ist sie allerdings nicht (siehe Kasten rechts).

Nach der Posse um ein Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor der WM 2018, das monatelang für Unruhe sorgte, Bildern in diesem Jahr während der Präsidentschaftswahl mit Erdogan und Sätzen wie „Wir sind immer bei Ihnen, Herr Präsident“ zeigt das Tattoo nun vor allem eins: Özil hat sich von seinem Geburtsland abgewandt. Was die Menschen in Deutschland von ihm denken, ist ihm wohl mittlerweile ziemlich gleich. In Deutschland ist der 34-Jährige ein einsamer Wolf – und so hat er sich wohl auch in seiner Zeit als Fußballer gefühlt. In der Türkei ist er nicht einsam, er ist grau. (Maximilian Bülau)

Hintergrund

Das sind die Grauen Wölfe

Ihr Symbol ist der Graue Wolf – häufig zusammen mit drei Halbmonden. Die Grauen Wölfe nennen sich selbst „Ülkücüler“, auf Deutsch: Idealisten. In Deutschland werden sie vom Verfassungsschutz beobachtet, gelten als größte rechtsextreme Organisation. Ihr Ziel ist es, alle türkischsprachigen Völker zu einen. In der Türkei ist die ultranationalistische MHP die politische Vertretung der Grauen Wölfe. Die wiederum ist Bündnispartner der regierenden AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Der Verfassungsschutz schätzt, dass es in Deutschland bis zu 11 000 Graue Wölfe gibt.