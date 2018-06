Ein Italiener ist doch bei der WM dabei: Senegalese entschied sich erst 2017

Kassel. Einen Tag, nachdem Italien die WM-Qualifikation verpasst hatte, debütierte Alfred Gomis für die Nationalmannschaft des Senegal. Es war der 14. November 2017.

Er spielte erstmals für das Land, in dem seine Eltern geboren wurden – und er selbst auch. Der Senegal gewann 2:1 gegen Südafrika und sicherte sich die Teilnahme an der WM in Russland. Der 24-Jährige spielt in der Seria A in Italien für SPAL Ferrara. Er besitzt die italienische Staatsbürgerschaft und war 2013 mit der U20 Italiens in einem Trainingslager. Die Geschichte, warum er sich doch für sein Heimatland entschied, ist bewegend.

Gomis wurde in Ziguinchor geboren. Die Stadt liegt etwa 500 Kilometer von der Hauptstadt Dakar entfernt. Mit seinem Vater Charles und seiner Mutter Anne Marie kam er im Alter von drei Jahren nach Cuneo in Norditalien. Der 24-Jährige hat drei Brüder. Zwei von ihnen sind ebenfalls Torhüter. Das ist kein Zufall. Vater Charles hatte im Fußball zwei Idole: Italiens Torwartlegende Dino Zoff und Thomas N’Kono, von 1975 bis 1994 Torhüter von Kamerun. Der italienischen Tageszeitung La Stampa sagte Gomis einmal: „Unser Vater hat uns nie dazu ermutigt zu spielen. Er wollte, dass wir glücklich sind, egal wo und wie.“

Bis 2017 war Gomis fünfzehn Jahre nicht mehr in seiner Heimat. Dann starb sein Vater, wurde im Senegal beigesetzt. Gomis flog in das Land im Westen Afrikas, um nach dem Grab zu sehen. „Ich wollte ein bisschen mit ihm plaudern“, sagte er der Corriere della Sera, einer anderen italienischen Tageszeitung. Da habe es Klick gemacht. Er entschied sich in der Erinnerung an seinen Vater, für den Senegal zu spielen. „Was er für meine Brüder und für mich getan hat, war unglaublich. Wir waren sicherlich nicht wohlhabend, und er hat ein sehr hartes Leben geführt, damit wir unseren Traum verwirklichen können“, sagte Gomes im selben Interview der Zeitung.

Trotz allem: Gomis fühlt sich von der Erziehung und der Bildung her als Italiener. Nur sportlich sei er eben Senegalese, sagt er. Trotzdem habe er in Russland eine italienische Flagge im Koffer dabei, hatte er vor dem Turnier angekündigt. Und auch wenn Gomis bei der WM nur Ersatztorhüter hinter Khadim N’Diaye ist, lebt der Torwart in Russland gerade einen Traum. Das erste Gruppenspiel gewannen die Senegalesen 2:1 gegen Portugal. Am Sonntag findet in Jekaterinburg die zweite Partie gegen Japan statt (17 Uhr/ARD). Das Turnier soll natürlich möglichst lange gehen für Gomis. Danach, das ist schon klar, wird er wieder das Grab seines Vaters besuchen.

So könnten sie spielen:

Japan: Kawashima - Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo - Hasebe, Shibasaki - Haraguchi, Kagawa, Inui - Osako

Senegal: N’Diaye - Wague, Sané, Koulibaly, Sabaly - Gueye, N’Diaye - Sarr, Niang, Mané - Diouf