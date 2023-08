Ein Pechvogel, ein Kopfball-Ass, ein Abschiedstor: Drei Stürmer, drei Geschichten vom Sonntag in der Fußball-Bundesliga

Von: Maximilian Bülau

Teilen

Mainzer Stürmer: Ludovic Ajorque. © Imago/Eibner

Der Fußball ist bekannt dafür, dass er besondere Geschichten schreibt. Schöne – aber auch tragische.

Am vergangenen Sonntag wurden gleich drei dieser besonderen Geschichten geschrieben. Und jeweils war ein Stürmer beteiligt.

Der Pechvogel

Es ist ein Novum. Und ja, es gibt noch Dinge nach mehr als 60 Jahren Fußball-Bundesliga, die hat es bis dahin noch nicht gegeben. Ludovic Ajorque, Angreifer von Mainz 05, hat im Sonntagsspiel in Berlin gleich zwei Elfmeter verschossen, zweimal parierte Unions Schlussmann Frederik Rönnow. Und genau das ist eben noch nicht passiert: Dass ein Spieler in einer Partie zweimal vom Punkt scheitert. Ajorque, der im Winter für sechs Millionen Euro von Racing Straßburg nach Mainz gewechselt war, hatte im Pokal vom Punkt aus gegen Elversberg noch das Weiterkommen gesichert. Gegen Berlin verpasste er es nun, zum 1:2 und 2:3 zu verkürzen. In der Rückrunde der zurückliegenden Spielzeit hatte der 29 Jahre alte Franzose in 17 Partien noch sechs Tore erzielt und überzeugt. Doch sein Trainer Bo Svensson stärkte ihm gleich nach dem Abpfiff den Rücken. Er sagte, dass man Ajorque schon wieder hinbekommen werde. Auch über einen Wechsel des Elfmeterschützen mache sich der Däne keine Gedanken.

Das Kopfball-Ass

Union Berlin war in diesem Sommer ziemlich umtriebig auf dem Transfermarkt. Vor allem der Angriff wurde mit Kevin Volland, David Datro Fofana, Mikkel Kaufmann und Benedict Hollerbach ordentlich verstärkt. Zudem stehen ja noch Jordan und Sheraldo Becker im Aufgebot von Trainer Urs Fischer. Doch wer befand sich gegen Mainz in der Startelf und sorgte mit drei Kopfballtoren quasi im Alleingang für den 4:1-Erfolg der Eisernen? Kevin Behrens.

Bereits in der vergangenen Saison hatte der 32-Jährige in 33 Partien auf dem Platz gestanden und achtmal getroffen. Besonders ist das insofern, weil Behrens bereits 30 Jahre alt war, als er erstmals in der Bundesliga auflief. Bis vor fünf Jahren war er noch in der Regionalliga Südwest aktiv und ging für Saarbrücken auf Torejagd. Mit seinem kämpferischen Spielstil passt er aber perfekt zu Union – und mausert sich trotz starker Konkurrenz zum wichtigsten Angreifer.

Das Abschiedstor

Die Zeichen verdichten sich, dass Randal Kolo Muani Eintracht Frankfurt noch in diesem Sommer verlassen wird. Paris St. Germain soll ein erstes Angebot über 65 Millionen Euro abgegeben haben, das die Eintracht-Bosse aber wohl ablehnten. Tore erzielt der 24 Jahre alte Franzose vorerst weiter – aber für die Eintracht. Im Hessenderby gegen Darmstadt reichte sein Treffer für den 1:0-Erfolg. (Maximilian Bülau)