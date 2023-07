Ein Popp-Start in die WM: Deutschland siegt 6:0 gegen Marokko

Schnellcheck zum Auftakt

Die drittletzte Begegnung dieses ersten Gruppenspieltags der Frauen-WM in Australien und Neuseeland beendete das Warten für die deutschen Fußballerinnen.

Sie wollen Weltmeister werden – doch zunächst stehen drei Pflichtaufgaben gegen Marokko, Kolumbien und Südkorea an. Zum Auftakt ging es gegen den Vize-Afrikameister. Als Vize-Europameister ein Duell auf Augenhöhe? Der Schnellcheck liefert die Antworten.

Was war denn nun mit dem angeschlagenen Trio?

Marina Hegering, Lena Oberdorf und Sjoeke Nüsken standen allesamt wie erwartet nicht in der Startelf. Hegering und Oberdorf sind definitiv Kandidatinnen dafür – wenn sie denn fit sind. Dass Abwehrchefin Hegering (Wadenprellung) und Oberdorf (Muskelblessur im Oberschenkel) gegen das von der Weltrangliste her zweitschlechteste Team dieses Turniers noch geschont werden, war keine Überraschung. Und für die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg ging es auch so gut los.

Die WM-Vorbereitung bereitete Sorgen. Wurden diese nun vertrieben?

Und wie. Kapitänin Alexandra Popp eröffnete den Torreigen gegen Marokko in Minute elf – und das Motto lautete: Popp per Kopp! Die 32-Jährige gilt ohnehin als enorm kopfballstark. Zunächst eroberte Jule Brand den Ball, spielte auf Kathrin Hendrich. Deren Flanke fand Popp – und schon stand es 1:0. Die Afrikanerinnen wurden kaum mal gefährlich. Nach einer Ecke war es dann erneut Popp per Kopp, die das 2:0 erzielte (39.). Es war ihr 64. Treffer für die Nationalmannschaft, damit zog die Wolfsburgerin mit Inka Grings gleich, die nun Trainerin der Schweiz ist. Insgesamt liegt Popp auf Rang drei der DFB-internen Torjägerliste. Vor ihr stehen noch Heidi Mohr (83) und Birgit Prinz (128). Ihren 18. Treffer im 98. Länderspiel hätte beinahe Sara Däbritz erzielt – doch ihr feiner Lupfer ins Netz wurde wegen Abseits zurückgepfiffen (33.).

Geriet der Sieg noch einmal in Gefahr?

Kein bisschen. Es waren erst Sekunden nach Wiederanpfiff gespielt, da legte Klara Bühl das 3:0 nach. Ein Eigentor-Doppelpack durch Hanane Ait El Haj (54.) und Zineb Redouani (79.) sorgte für die endgültige Entscheidung. Die eingewechselte Lea Schüller traf zum Endstand (90.). Die 25-Jährige legte tief in der neunminütigen Nachspielzeit sogar noch das 7:0 nach, auch dieses Tor wurde wegen Abseits aber zurückgenommen. Dennoch: Der deutliche Sieg ist ein Traumstart in das Turnier. Um nicht zu sagen: Ein Popp-Start.

Sind die deutschen Frauen nun Titel-Favoritinnen?

Das 6:0 ist zumindest der bis hierhin höchste Sieg dieser Weltmeisterschaft. Bis auf den 5:0-Erfolg der Japanerinnen gegen den deutschen Vorbereitungsschreck Sambia waren in keiner Partie mehr als drei Treffer gefallen. Nach dem Spiel der Deutschen am Montagmorgen zeigten die Brasilianerinnen beim 4:0 gegen Panama dann aber ebenfalls, warum sie – wie Deutschland – zu den Favoritinnen zählen.

Und wie war die Übertragung im ZDF?

In Mainz im Studio hatte Moderator Sven Voss zwei Gäste. Da saß im roten Einteiler Giulia Gwinn, die ja viel lieber in Australien auf dem Platz gestanden hätte, wegen eines Kreuzbandrisses im Vorjahr aber noch nicht fit genug ist. Und da saß Kathrin Lehmann, eine ehemalige Fußballerin, die in Zürich geboren wurde und mit 43 Jahren noch in der Eishockey-Bundesliga der Frauen spielt. Dass Lehmann noch ziemlich fit ist, bewies sie in der Halbzeit: Sie stellte den zweiten Treffer von Popp nach – mit vollem Körpereinsatz. Denn Popp hatte nach einer Ecke mit Blick vom Tor weg artistisch eingenickt, Lehmann erklärte dieses Kunststück. Aber auch fürs Herz gab es noch was: Denn nach dem Sieg zogen Bühl und Hegering zwei Trikots an. Auf dem von Bühl war Gwinns Name zu lesen, auf dem von Hegering der der Baunatalerin Carolin Simon. Letztere hatte sich kurz vor dem Turnier das Kreuzband gerissen und verpasste die Weltmeisterschaft aus diesem Grund. Gwinn sagte dazu: „Das zeichnet uns als Team aus und bedeutet mir sehr viel. Da wird man ein bisschen emotional, weil man das Gefühl hat, sie sind am anderen Ende der Welt, aber denken trotzdem an einen.“ Noch ein Top-Start ins Turnier. (Maximilian Bülau)