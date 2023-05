Einer wird hart landen: 5 Thesen zum Titelkampf in der Fußball-Bundesliga

Von: Maximilian Bülau

Im Landeanflug, bereits am Boden: (oben) Dortmunds Karim Adeyemi und Bochums Torhüter Manuel Riemann. Unten: Bayerns Kingsley Coman (links) und Herthas Keeper Oliver Christensen. © Ina Fassbender/afp

Drei Spieltage noch – und der Meister in der Fußball-Bundesliga steht nicht fest. In der vergangenen Saison hatte der FC Bayern München unter Julian Nagelsmann genau drei Spieltage vor Schluss den Titel in der Tasche.

In den beiden Spielzeiten zuvor war er eine Woche später rechnerisch sicher. In dieser Saison ist klar: Bis zu einer Entscheidung wird es mindestens bis zum 33. Spieltag dauern. Erledigen die Münchner und Borussia Dortmund ihre Hausaufgaben, dann könnte es auch erstmals seit 2019 wieder ein Finale um die Schale am letzten Spieltag geben.

Nachdem die Dortmunder eine Woche zuvor beim 1:1 in Bochum gepatzt und die Tabellenführung verloren hatten, zogen sie am Sonntag eindrucksvoll nach. Beim 6:0-Heimsieg gegen Wolfsburg trafen Karim Adeyemi (14. und 59.), Sébastien Haller (28.), Donyell Malen (37.) sowie Jude Bellingham (54. und 86.). Der Erfolg hätte noch deutlich höher ausfallen können, vergab Adeyemi doch einen Strafstoß, die Dortmunder zudem etliche gute Möglichkeiten.

Die Bayern hatten ihrerseits mehr Schwierigkeiten am Samstagabend, fuhren beim 2:1 in Bremen dennoch die drei Punkte ein. Wir haben fünf Thesen aufgestellt: Was spricht nun für München, was für Dortmund?

1. Das Restprogramm spricht für den BVB. Simple These, die durch Zahlen belegt werden kann. Der stärkste Gegner der Dortmunder – rein tabellarisch – ist der FSV Mainz 05 (8.) am letzten Spieltag. Die Bayern müssen am vorletzten Spieltag noch gegen Leipzig ran (3.). Beide Mannschaften haben zwei Gegner, für die es noch um etwas geht (Bayern am kommenden Samstag Schalke und eben Leipzig, Dortmund am vorletzten Spieltag Augsburg und dann eben Mainz), und einen, für den es um nichts mehr geht (Bayern Köln und Dortmund Gladbach). Beide haben noch zwei Heim- und ein Auswärtsspiel – aber: Der BVB ist das heimstärkste Team der Bundesliga, hat 13 von 15 Partien im eigenen Stadion gewonnen. Vorteil: Dortmund.

2. Am vorletzten Spieltag fällt die Entscheidung. Denn an diesem haben die Münchner mit RB Leipzig zuhause den stärksten Gegner vor der Brust, Dortmund auswärts in Augsburg ebenfalls die wohl härteste Aufgabe zu meistern. Wer am letzten Spieltag die Tabelle anführt, wird sich die Schale holen.

3. Der Trumpf der Bayern sind die, die zuletzt am härtesten kritisiert wurden. Denn pünktlich zum Saisonendspurt trifft beispielsweise Serge Gnabry wieder. Der 27-Jährige gilt als Verkaufskandidat. Die Verantwortlichen sind wohl vor allem damit unzufrieden, dass der Offensivspieler den Fokus nicht voll auf dem Fußball legt. Doch gegen Hertha BSC und Werder Bremen stand Gnabry jeweils in der Startelf und erzielte das erlösende 1:0, einmal in der 69., einmal in der 62. Minute. Gegen Bremen war auch Leroy Sané erfolgreich. Die zuletzt häufig und heftig kritisierten Flügelspieler sorgen für die entscheidenden Tore. Die aufsteigende Form könnte noch zum Trumpf werden.

4. Für Dortmund wird es die vorerst letzte Chance auf den Titel. Denn schon jetzt ist klar, dass die Bayern selbst beim Gewinn der Meisterschaft von einer enttäuschenden Saison sprechen werden. Zu heftig waren die Störfeuer der vergangenen Wochen, zu schmerzhaft das Aus in den Pokalwettbewerben. Und wenn die Bayern enttäuscht sind, stellen sie viel auf den Prüfstand, agieren aggressiv auf dem Transfermarkt. Trainer Thomas Tuchel dürfte im Sommer den einen oder anderen Wunsch erfüllt bekommen. Und noch einmal werden die Münchner nicht ohne echte Neun in die Saison gehen. Das spricht für mehr Dominanz in den kommenden Jahren.

5. Einer wird hart landen. Sollten die Bayern den Titel in diesem Jahr allerdings verspielen, dann wird die Landung noch einmal härter. Auch für Tuchel. Für die Dortmunder wäre es extrem schmerzhaft, wenn es trotz des strauchelnden Rekordmeisters nicht reicht. Drei Spieltage noch. (Maximilian Bülau)