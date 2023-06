Einmal abgehoben, einmal abgestürzt: Auffälligkeiten der EM-Qualifikation

Von: Maximilian Bülau

Hochgehoben: ein Fan und Portugals Cristiano Ronaldo während der Partie gegen Bosnien-Herzegowina. © A. Franca/dpa

Rund ein Jahr vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland stecken die Nationalmannschaften mitten in der Qualifikation für das Turnier.

Wir haben Auffälligkeiten des 3. Spieltags vom Freitag und Samstag gesammelt. Heute beginnt dann Spieltag vier.

Abgehoben: Der eine oder andere würde vielleicht von Cristiano Ronaldo behaupten, er sei abgehoben. Dass er in der Partie seiner Portugiesen gegen Bosnien-Herzegowina abhob, das hatte er aber sicher nicht geplant. Während der Partie rannte ein Fan mit einer Fahne Portugals aufs Feld, schlang die Arme um den fünfmaligen Weltfußballer und hob ihn hoch, anschließend fiel er auf die Knie vor ihm. Ronaldo nahm die Aktion sichtlich gelassen. Gelassen konnte auch sein Team sein. Durch Treffer von Bernardo Silva (44.) und Bruno Fernandes (77. und 90.+3) gelang der dritte Sieg im dritten Spiel, Portugal führt die Gruppe J vor der Slowakei an.

Abgestürzt: Bis zur 84. Minute stand Norwegens Superstar Erling Haaland im Heimspiel gegen Schottland auf dem Feld. In der 61. Minute hatte er sein Land per Elfmeter in Führung gebracht. Und auch als er vom Feld ging, hatte dieses 1:0 Bestand. Doch nachdem er den Rasen verlassen hatte, ging wirklich alles schief. Zunächst glichen die Schotten durch Lyndon Dykes aus (87.). Und nur wenige Sekunden später gingen sie durch Kenny McLean sogar in Führung (89.). Das 2:1 für die Gäste war dann schließlich auch das Endergebnis. Nach drei Partien führt Schottland die Gruppe A mit neun Zählern an – gefolgt von Georgien mit vier Punkten. Erst dahinter kommen Spanien und Norwegen. Für die Skandinavier wird es mit nur einem Zähler aus drei Spielen schon jetzt sehr eng. Und Haaland ist nach den Feierlichkeiten des Triples mit Manchester City zuletzt wahrscheinlich erst einmal wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen.

Abgewartet: Bis zum Schlusspfiff abgewartet haben hoffentlich die türkischen Fans beim Auswärtsspiel ihres Landes gegen Lettland. Das Team des deutschen Trainers Stefan Kuntz führte erst 1:0, dann 2:1. Die Letten waren nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl. Aber ihnen gelang durch Kristers Tobers ganz spät noch der Ausgleich (90.+4). Doch die Türken steckten diesen Rückschlag sofort weg. Nur eine Minute später besorgte Irfan Can das 3:2 – der Siegtreffer.

Aufgedreht: Früh lagen die Armenier in Wales zurück. Doch dank Grant-Leon Ranos drehten sie die Partie und gewannen am Ende 4:2. Dem 19-Jährigen, der auf Klubebene noch nie höher als Regionalliga gespielt hat, gelang im zweiten Länderspiel der zweite Doppelpack. Ranos wechselt im Sommer von Bayern II zu Gladbach. (Maximilian Bülau)