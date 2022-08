Videobeweis bei Köln gegen Schalke: Einmal richtig, einmal knifflig, einmal falsch

Von: Björn Friedrichs

Strittige Szene: Kölns Dominick Drexler trifft Kölns Jonas Hector mit offener Sohle an der Wade. Drexler sah nach Videobeweis Rot - eine harte Entscheidung. © Marius Becker/dpa

Der Ärger bei Fußball-Bundesligist Schalke 04 über das Eingreifen des Video-Assistenten in drei Szenen bei der 1:3-Niederlage in Köln ist noch nicht verraucht. Das sagt ein Experte über die Entscheidungen.

Wir haben mit dem früheren Bundesliga-Schiedsrichter Lutz Wagner über die Entscheidungen beim Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Schalke 04 gesprochen. Wagner ist früherer Bundesliga-Schiedsrichter und inzwischen Regelexperte des DFB sowie Ansprechpartner der Medien.

Lutz Wagner zu Szene eins

Schalkes Rodrigo Zalazar jagte den Ball zum 1:0 ins Tor. Der Treffer zählte aber nicht, weil Maya Yoshida im Abseits vor Torhüter Marvin Schwäbe stand.

„Es ist entscheidend, dass der Spieler in der Sichtlinie von Torwart und Ball steht. Schwäbe konnte den Schuss gerade am Anfang nicht sehen. Bei einem so scharf geschossenen Ball wird ihm so jede Chance genommen, ihn zu halten“, sagt Wagner. Die Entscheidung sei richtig gewesen.

Lutz Wagner zu Szene zwei

Hier ist die Schalker Wut am größten. Dominick Drexler traf Jonas Hector mit offener Sohle, aber ohne böse Absicht und hohe Intensität an der Wade. Schiri Robert Schröder pfiff Foul, Hector stand sofort auf, klatschte mit Drexler ab, der sich entschuldigte – das Spiel wäre ohne Verwarnung weitergegangen.

Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Lutz Wagner (links) ist DFB-Regelexperte und Ansprechpartner für Medien. Auf dem Foto sitzt er neben Jochen Drees, ebenfalls Ex-Bundesliga-Schiri. © imago images/Martin Hoffmann

Für Video-Assistent Sören Storks lag eine Fehlentscheidung vor. Schröder sah sich die Bilder an – und entschied dann auf Rot. „Dem Schiedsrichter wird erst ein Trefferbild gezeigt, danach aber auch der Ablauf – verlangsamt und in Realgeschwindigkeit. Wenn man nur das Trefferbild sieht, ist es Rot. Im Ablauf sieht die Aktion eher unglücklich und unvorsichtig aus. Da hätte ich auch mit Gelb gut leben können“, sagt Wagner und ergänzt: „Im Schiedsrichter kämpfen da zwei Bilder: das des Treffers und das des Gesamtablaufs. Man kann in dieser Situation nur schwer sagen, die Entscheidung sei richtig oder falsch gewesen. Man muss auch wissen, dass den Schiedsrichtern vor der Saison mitgegeben wurde, dass es für Fouls mit offener Sohle oberhalb des Knöchels Rot gibt. Allerdings ist diese Szene nicht zwingend ein Paradebeispiel für ein solches Foul“, sagt Wagner.

Lutz Wagner zu Szene drei

Sie wird kaum diskutiert, ist aber laut Wagner die einzige richtige Fehlentscheidung der Partie. Bei Kölns Treffer zum 2:0 flankt Ellyes Shkiri den Ball in den Strafraum, Schalke-Keeper Alexander Schwolow kommt an den Ball, unter Bedrängnis kann er ihn nicht festhalten. Den ersten Nachschuss von Sargis Adamyan pariert er, der zweite von Florian Kainz ist drin. Schröder pfiff erst wegen Abseits des zentralen Kölner Angriffsspielers ab, nach Videobeweis zählte er jedoch, da dieser Spieler nicht im Abseits war.

Warum war diese Entscheidung falsch? „Mit Adamyan steht ein weiterer Kölner im Moment der Flanke im Abseits und greift nach der Torwartaktion ein. Weil der Torwart den Ball unter Bedrängnis nicht kontrolliert spielt, hätte der Treffer nicht zählen dürfen“, klärt Wagner auf. Er sagt, er könne die Schalker verstehen: „Das war ein harter Tag, denn die engen Entscheidungen sind gegen sie ausgefallen.“

