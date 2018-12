Europa League: Schweres Los! Eintracht muss gegen Schachtar Donezk ran!

Gegen wen darf Eintracht Frankfurt in der Europa League ran?

Tausende Eintracht-Fans fiebern heute mit, wenn die K.o.-Phase der Europa League ausgelost wird. Alle Infos in unserem Liveticker.

+++ Liveticker aktualisieren +++

13.25 So Adlers, wir verabschieden uns an dieser Stelle - weil wir Flüge buchen müssen. Dann also Donezk weghauen. EINTRACHT FRANKFURT INTERNATIONAL!

13.22 Vielleicht wird in Charkiw in der Ukraine gespielt, Stichwort Krieg.

13.21 Mist! Eintracht muss gegen Donezk ran. Verdammt.

13.21 Donezk, auch eher kein so geiles Los.

13.20 Chelsea fährt nach Schweden.

13.20 Malmö. Ein Exot, könnte man sich schon mal geben.

13.19 Leider nein, Neapel muss nach Zürich. Schade :(

13.19 Zürich - wäre ne Hausnummer, auch aus Fansicht.

13.18 Haha, Leverkusen muss nach Kasnodar :) Viiieeel Spaß!

13.18 Krasnodar - bitte nicht. Das ist wirklich am A*sch der Welt.

13.17 Auch nicht Prag. Genk ist der Gegner.

13.16 Celia Sasic hat eben Slavia Prag gezogen. Aber auch die haben ein ziemlich kleines Stadion leider.

13.15 Nix mit Rapid, Inter ist deren Gegner. Geile Partie auf jeden Fall!

13.15 Rapid jetzt. Wäre ein geiler Gegner.

13.15 Oh man, wie spannend. Die Kollegen haben alle schon die Tabs offen, um Flüge zu buchen!

13.14 Club Brügge ist auch nicht der Eintracht-Gegner.

13.13 Die Eintracht muss schon mal nicht bei Viktoria Pilsen ran. Besser so, denn das Stadion ist wirklich mini.

13.12 Los geht's!

13.12 Jetzt erstmal die Clubs, die nicht gesetzt sind. Gäääähn, die Eintracht ist natürlich gesetzt!

13.10 Uefa-Auslosung heißt: Viele Anzugträger mit steifem Hals, die Stimmung ähnelt einer Beerdigung.

13.08 Sie sagt: "Frankfurt spielt eine fantastische Saison bislang!"

13.07 Die Losfee ist eine alte Bekannte: Celia Sasic. Die Ex-Nationalspielerin hatte zwei Jahre beim FFC Frankfurt gekickt!

13.05 Es wird langsam ernst. Ein Uefa-Offizieller erklärt noch mal, wie alles seine Richtigkeit hat. Für Frankfurt natürlich völlig uninteressant. Wir wollen wissen, gegen wen es geht!

12.59 Sportvorstand Axel Hellmann: "Höre sehr oft, dass Celtic Glasgow gewünscht wird. Aber wir werden es nehmen, wie es kommt. Wir wissen, es sind ein paar richtig schwere Gegner dabei."

---

Frankfurt/Nyon - Die Eintracht hat etwas Unglaubliches in der Gruppenphase der Europa League geschafft: Als erste deutsche Mannschaft siegte die Eintracht in allen sechs Spielen - Rekord! Heute wird in Nyon (Schweiz) die K.o.-Phase der Europa League ausgelost. Im Klartext: Heute stellt sich heraus, wo die nächste Reise für abertausende Adler hingeht.

Wir tickern die Europa-League-Auslosung für Euch natürlich live. Los geht es um 13 Uhr. EINTRACHT FRANKFURT INTERNATIONAL!

Matthias Hoffmann