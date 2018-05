Eintracht-Erfolg ist auch ein Triumph für Trainer Niko Kovac

Kassel. Die Fußballer von Eintracht Frankfurt haben den DFB-Pokal gewonnen. Im Endspiel in Berlin gab es ein 3:1 gegen den favorisierten FC Bayern. Unser Redakteur beschäftigt sich in seinem Kommentar mit der Person Niko Kovac.

Der Finalerfolg sei auch ein Triumph für den 46-Jährigen. An einem für sie bitteren Pokal-Abend hatten die Verantwortlichen des FC Bayern zumindest eine Freude: Bei der Auswahl ihres nächsten Trainers haben sie offenbar richtig gelegen. Denn Niko Kovac hat gezeigt, dass er Finale kann. Der Erfolg der Frankfurter Eintracht über die schier übermächtigen Münchner somit war vor allem auch ein Triumph für den noch recht unerfahrenen Fußball-Lehrer.

Der 46-Jährige hatte einen Plan – und dieser ging im Endspiel in seiner Heimatstadt Berlin voll auf. Ihm gelang es, sein zukünftiges Team über weite Strecken zur Wirkungslosigkeit zu verurteilen und trotzdem mit seiner Mannschaft selbst Gefahr auszustrahlen.

So verschaffte sich Kovac nicht nur einen hervorragenden Abgang bei der Eintracht, sondern auch einen etwas leichteren Start beim Rekordpokalsieger. Er tritt zwar in die großen Fußstapfen von Jupp Heynckes, übernimmt aber keinen Double-Gewinner, sondern eben nur den amtierenden Meister.

Noch dazu war das Auftreten Kovacs rund um das Finale eines echten Gentlemans würdig. Der scheidende Eintracht-Trainer zeigte sich in der Stunde des Glücks demütig. Er erwies seinem Gegenüber den erforderlichen Respekt– was man von den Münchnern nicht sagen konnte, die in der Kabine verschwanden, als die siegreichen Frankfurter geehrt wurden. Und Kovac räumte freimütig ein, dass seine Elf bei der höchst umstrittenen Situation in der Nachspielzeit einiges Glück hatte.

So wird bei den Bayern-Fans die Enttäuschung über die Niederlage rasch einer großen Vorfreude auf den Beginn von Niko Kovac in München weichen. Das gilt allerdings nicht für den Videobeweis. Dieser ist weiter mehr ein Brech-, denn ein Hilfsmittel.