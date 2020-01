Alex Meier kehrt zurück

Nach seiner Zeit in Frankfurt war Alex Meier noch für St. Pauli am Ball.

Das Kapitel Australien ist für Eintracht-Legende Alex Meier vorzeitig beendet.

Alex Meier löst Vertrag bei Western Sydney Wanderers auf

löst Vertrag bei Western Sydney Wanderers auf Ex-Eintracht-Stürmer erzielte in zwölf Spielen ein Tor

Entscheidung aus persönlichen Gründen getroffen

Für Alex Meier ist das Kapitel Australien nach nur vier Monaten bereits wieder beendet. Wie der Klub Western Sydney Wanderers jetzt bestätigt, wurde der Vertrag mit dem ehemaligen Eintracht-Stürmer im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Der einstige Bundesliga-Torjäger war in zwölf Spielen für Sydney im Einsatz und kam auf einen Treffer.

Alex Meier: Entscheidung aus „persönlichen Gründen“

Meier habe die die Entscheidung aus persönlichen Gründen getroffen, hieß es auf der Internetseite des australischen Erstligisten. Meier dankte seinen Teamkollegen und den Fans für die Unterstützung während seiner Zeit im Verein: „Ich bin dankbar für diese Erfahrung“, sagte Meier. „Die Wanderers sind ein Top-Verein, alle waren sehr hilfsbereit und haben mich unterstützt. Die Fans waren großartig und ich habe meine Zeit hier wirklich genossen“ wird der gebürtige Hamburger zitiert. Und weiter: „Ich werde meine Mannschaftskameraden, den Verein und die Fans vermissen und wünsche allen für den Rest der Saison alles Gute.“

Ex-Eintrachtler Schwegler und Müller noch Down Under

Zu den von ihm erwähnten Mannschaftskameraden gehören auch die beiden anderen Ex-Eintrachtler Pirmin Schwegler und Nicolai Müller, die ebenfalls bei den Sydney Wanderers tätig sind. Sie werden vorerst wohl auch dort bleiben.

Meier selbst hatte erst vor wenigen Wochen in einem Interview gegenüber der „Bild“-Zeitung betont, wie sehr es ihm in Australien gefalle: „Ich bin glücklich, dass ich die Chance bekommen habe, so was noch mal machen zu können“, sagte der in Frankfurt als „Fußball-Gott“ verehrte Meier. „Ich weiß ja, dass es von der Karriere her dem Ende entgegen geht. Ich sag‘ mal, ich bin im letzten Drittel. Professionell Fußball spielen, dazu super Wetter, super nette Leute, Strand – einfach perfekt“.

Jetzt endet das Kapitel Australien für Alex Meier dann doch schneller als erwartet. (red)