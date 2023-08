Eintracht-Angreifer vor Wechsel innerhalb der Bundesliga?

Von: Melanie Gottschalk

Faride Alidou ist offenbar im Fokus des 1. FC Köln. Der Offensivspieler von Eintracht Frankfurt würde genau in das Profil des Vereins passen.

Frankfurt – Am Freitag, 18. August 2023, hat das Warten ein Ende: Denn dann geht die Bundesliga in eine neue Saison. Die Mannschaften haben sich bereits verstärkt und an den wichtigsten Stellen nachgebessert. Alle Lücken sind aber noch nicht gefüllt, bis zum 1. September um 18 Uhr bleibt noch Zeit, um die letzten Transfers einzutüten. Der 1. FC Köln beispielsweise hat bisher sechs neue Spieler geholt, für die Offensive wollen sie aber noch einmal zuschlagen. Dabei soll laut des Kickers auch Faride Alidou von Eintracht Frankfurt ins Blickfeld gerückt sein.

Faride Alidou Geboren am: 18. Juli 2001 (Alter 22 Jahre), Wilhelmsburg, Hamburg Position: Sturm Aktueller Verein: Eintracht Frankfurt

Alidou vor Wechsel zum 1. FC Köln?

Der 22 Jahre alte Offensivspieler war bereits 2021 im Fokus der Kölner, damals schlugen sie aber nicht zu. Im Sommer 2022 schloss sich Alidou dann Eintracht Frankfurt an, kam in seiner ersten Saison aber nicht auf die erhoffte Einsatzzeit. Kommt es nun doch zu einem Wechsel an den Rhein?

„Wir beobachten den Markt“, sagte Christian Keller laut des Kickers, Namen kommentiert Kölns Geschäftsführer für gewöhnlich nicht. Alidou würde aber ins Profil des 1. FC Köln passen. Denn der FC gilt mit seinem Trainer Steffen Baumgart als guter Ausbildungsverein, der 22-jährige Offensivspieler könnte dort die gewünschte Spielpraxis erhalten.

Eintracht Frankfurts Offensivkraft Faride Alidou hätte gerne mehr Spielpraxis. Beim 1. FC Köln könnte er diese sammeln. © Jürgen Kessler/imago

Alidou fehlt bei Eintracht Frankfurt die erhoffte Spielzeit

Bei der Eintracht kam Alidou in der vergangenen Saison zwar auf 15 Einsätze, nur einer dauerte aber länger als 30 Minuten. Er konnte nur einen Assist und kein Tor beisteuern. Zu wenig für den Offensivspieler, der sich bei der SGE den nächsten Schritt in seiner Karriere erhoffte. Aldiou wurde beim HSV ausgebildet, 2022 verließ er den Verein dann in Richtung Frankfurt. Dort würde er wohl auch in dieser Saison nicht mehr Einsatzzeit bekommen, weshalb eine Leihe im Raum steht.

Wie der Kicker berichtet, gab es bereits Gespräche zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln, ein Hindernis bei einer Verpflichtung könnte jedoch sein, dass der FC eine Kaufoption in den Deal einbauen wollen würde. Die SGE scheint dies aber abzulehnen, weil der Verein das Potenzial in Alidou durchaus sieht. (msb)