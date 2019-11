Europa League: Aufenthaltsverbot für Eintracht-Fans in Lüttich

Aufenthaltsverbot für SGE-Fans in Lüttich

Eintracht Frankfurt trifft auf Standard Lüttich. Die Polizeibehörde der belgischen Stadt hat ein Aufenthaltsverbot für SGE-Fans verhängt.

Frankfurt/Lüttich - Die Fans von Eintracht Frankfurt dürfen bis zum kommenden Freitag um 8 Uhr die Innenstadt von Lüttich nicht betreten. Die Polizeibehörde der belgischen Stadt hat am Dienstagmittag ein entsprechendes Aufenthaltsverbot verhängt. Es gilt ab sofort.

Eintracht Frankfurt: Hunderte Fans wollen nach Belgien reisen

Obwohl die Anhänger des Fußball-Bundesligisten beim Europacupspiel bei Standard Lüttich am Donnerstagabend nicht ins Stadion dürfen, wollten Hunderte Fans nach Belgien reisen und das Spiel gemeinsam in Kneipen schauen. Einzelne Fans hatten sich auch Karten über Freunde und Bekannte besorgt. Die Gästeblöcke bleiben bei der Partie gesperrt. Nach Ausschreitungen von Frankfurter -Fans beim Spiel im portugiesischen Guimaraes hatte der europäische Fußballverband Uefa entschieden, dass die Eintracht für das Spiel in Lüttich und für die Partie bei Arsenal London Ende November keine Karten verkaufen darf.

Eintracht Frankfurt: Das ist die finanzielle Schmerzgrenze bei Filip Kostic

von Georg Leppert