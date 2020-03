Live-Ticker: Kann Eintracht Frankfurt bei Bayer Leverkusen punkten?

Eintracht Frankfurt trifft am 25. Spieltag der Bundesliga auf Bayer Leverkusen. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt, Samstag, 7. März, 15.30 Uhr, -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung

Bayer Leverkusen Hradecky - Weiser, S.Bender, Tapsoba, Wendell - Baumgartlinger, Aranguiz, Bellarabi, Havertz, Diaby - Paulinho Aufstellung

Eintracht Frankfurt Trapp - Toure, Ilsanker, Hinteregger, N‘Dicka - Hasebe, Kohr, Rode, Kamada, Kostic - Silva Tore Schiedsrichter Dr. Felix Brych <<< Ticker aktualisieren >>>

+++ 14.32 Uhr: Und so starten die Gastgeber aus Leverkusen

+++ 14.28 Uhr: Die Aufstellung ist da. So startet Eintracht Frankfurt in die Partie gegen Bayer Leverkusen:

Adi Hütter hat sich heute für dieses Team entschieden #SGE #B04SGE pic.twitter.com/5EFWGmjUsp — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 7, 2020

+++ 14.20 Uhr: Hallo Leverkusen. Noch ein bisschen mehr als eine Stunde bis zum Anpfiff. Das Wetter passt schon mal, es ist trocken, laut Wettervorhersage soll auch so bleiben. Spieler und Zuschauer erwarten also die besten Bedingungen.

+++ 14.10 Uhr: Am Mittoch hat Eintracht Frankfurt nach dem Sieg gegen Werder Bremen ja das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht. In der Nachspielzeit ist Filip Kostic wegen eines Fouls mit Rot zum Platz geflogen, der DFB hat am Freitag die Länge seiner Sperre bekannt gegeben: Vier Spiele darf der Serbe nicht in Pokalspielen antreten. Was halten Sie von dieser Sperre? Richtig oder zu hoch?

+++ 14 Uhr: Noch 1,5 Stunden, dann geht es los. Adi Hütter hat auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, er werde heute erneut eine leichte Rotation vornehmen. „Wir haben noch einige Spieler im Köcher“, sagte er. Nicht mit dabei sein wird weiterhin Bas Dost, der immer noch mit Adduktorenproblemen zu kämpfen hat. Gute Neuigkeiten hingegen von Sebastian Rode. Der 29 Jahre alte Mittelfeldmann ist nach einem Magen-Darm-Infekt wieder genesen und stand bereits gestern wieder mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz. Gegen 14.30 Uhr gibt es die Aufstellung, dann wissen wir mehr.

Schlechte Erinnerungen für Eintracht Frankfurt: Letztes Match in der BayArena ging mit 6:1 verloren

+++ 13.25 Uhr: Wenn die Mannschaften heute die Statistik fortsetzen, dürfte das eine torreiche Begegnung werden. Denn Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen treffen heute zum 70. Mal aufeinander, in den 69 bisherigen Spielen fielen insgesamt 217 Tore. Das entspricht einem Schnitt von über drei Toren pro Spiel. Könnte also spektakulär werden heute.

+++ 13.10 Uhr: Bevor wir die ersten Blicke in die BayArena werfen, schauen wir doch noch einmal kurz in das Wohnzimmer von Eintracht Frankfurt. Denn die Eintracht nutzt die Zeit des Auswärtspiels optimal und hat im Waldstadion einen neuen Rasen verlegen lassen. Der alte war auch wirklich fertig. Jetzt ist der neue Teppich drin und hat noch bis Donnerstag, 12.03.2020, Zeit, anzuwachsen. Dann empfängt Eintracht Frankfurt den FC Basel im Europa-League-Achtelfinale.

Auch wenn heute ein Auswärtsspiel ist, werfen mir mal einen schnellen Blick in die @CobaArena: Es wird langsam mit dem neuen Teppich pic.twitter.com/uTv7kdfrzH — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 7, 2020

+++ 12.55 Uhr: Starten wir unseren Ticker mit einem kleinen Rückblick auf das vergangene Match in der BayArena im Main 2019. Vor allem Torhüter Kevin Trapp dürfte keine allzu guten Erinnerungen an das Spiel haben, denn innerhalb von 34 Minuten hatte er den Ball sechs Mal aus seinem Kasten holen müssen. Das Spiel endete 6:1, Filip Kostic hatte in der 14. Minute den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer erzielt. Heute wird das hoffentlich alles anders laufen.

+++ Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker. Mein Name ist Melanie Gottschalk und ich begleite Sie heute durch die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen. Anpfiff in der Leverkusener BayArena ist um 15.30 Uhr. Bis dahin haben wir noch einige spannende Fakten für Sie zum Spiel und den beiden Mannschaften.

Vorbericht: Eintracht Frankfurt muss zu Bayer Leverkusen

Für Eintracht Frankfurt geht es weiter Schlag auf Schlag. Nach dem erfolgreichen Achtelfinale im DFB-Pokal gegen den SV Werder Bremen steht die nächste Partie in der Bundesliga an. Die SGE muss bei Bayer Leverkusen antreten, die im Pokal ebenfalls im Einsatz war und sich durch einen 3:1-Sieg über Union Berlin für das Halbfinale qualifizieren konnte.

An Auswärtsspiele in Leverkusen hat Eintracht Frankfurt keine guten Erinnerungen. In der vergangenen Saison setzte es eine deutliche 1:6-Niederlage für die SGE. Das Ergebnis stand schon zur Halbzeit fest. Im zweiten Durchgang spielten es die Gastgeber locker herunter. Eintracht Frankfurt hat also etwas gutzumachen im Rheinland.

Wieder mit an Bord wird Mittelfeldspieler Sebastian Rode sein, der im DFB-Pokal gegen Werder Bremen wegen Magen-Darm-Beschwerden passen musste. Am Freitag stieg er aber wieder ins Mannschaftstraining ein und ist eine Option für den Kader in Leverkusen. Welche Startelf Adi Hütter ins Rennen schicken wird, ist noch unklar. „Wir rotieren immer mal wieder, da die Saison lang ist und uns nicht die Luft ausgehen darf. Aber wir haben nach wie vor Spieler hinten dran, die noch nicht so viel Einsatzzeit hatten. Diese Spieler werden wir brauchen, jeder ist sehr wichtig“, sagte der Coach auf der Pressekonferenz.

Eintracht Frankfurt: Bas Dost fehlt weiterhin

Definitiv fehlen wird weiterhin Stürmer Bas Dost. Der Niederländer laboriert noch immer an Adduktorenproblemen. „Es ist momentan noch schwer abzusehen, wann Bas Dost wieder einsteigt. Mein Wunsch wäre, dass er nach der Länderspielpause wieder dabei sein könnte. Aber das müssen wir abwarten“, so Hütter.

Bei Bayer Leverkusen, die um die Champions-League-Plätze spielen, fällt Torjäger Kevin Volland für die restliche Saison aus. Trainer Bosz hat Respekt vor Eintracht Frankfurt: „Eintracht Frankfurt spielt sehr gradlinig, sehr direkt, im Vergleich zur vergangenen Saison haben sie ihr Spielsystem umgestellt. Sie haben eine gute Mannschaft und ich denke, das werden wir auch morgen sehen.“