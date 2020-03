Live-Ticker: So schlägt sich Eintracht Frankfurt bei Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt trifft am 25. Spieltag der Bundesliga auf Bayer Leverkusen. Wir berichten im Live-Ticker von der Partie.

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt, Samstag, 7. März, 15.30 Uhr, -:- (-:-)

Voraussichtliche Aufstellung

Bayer Leverkusen Hradecky - Tah, S.Bender, Tapsoba - Weiser, Aranguiz, Palacios, Wendell - Havertz, Diaby, Alario Voraussichtliche Aufstellung

Eintracht Frankfurt Trapp - Toure, Abraham, Hinteregger, N‘Dicka - Ilsanker, Kamada, Rode, Chandler, Kostic - Silva Tore Schiedsrichter Dr. Felix Zwayer Ticker aktualisieren >>>

Vorbericht: Eintracht Frankfurt muss zu Bayer Leverkusen

Für Eintracht Frankfurt geht es weiter Schlag auf Schlag. Nach dem erfolgreichen Achtelfinale im DFB-Pokal gegen den SV Werder Bremen steht die nächste Partie in der Bundesliga an. Die SGE muss bei Bayer Leverkusen antreten, die im Pokal ebenfalls im Einsatz war und sich durch einen 3:1-Sieg über Union Berlin für das Halbfinale qualifizieren konnte.

An Auswärtsspiele in Leverkusen hat Eintracht Frankfurt keine guten Erinnerungen. In der vergangenen Saison setzte es eine deutliche 1:6-Niederlage für die SGE. Das Ergebnis stand schon zur Halbzeit fest. Im zweiten Durchgang spielten es die Gastgeber locker herunter. Eintracht Frankfurt hat also etwas gutzumachen im Rheinland.

Wieder mit an Bord wird Mittelfeldspieler Sebastian Rode sein, der im DFB-Pokal gegen Werder Bremen wegen Magen-Darm-Beschwerden passen musste. Am Freitag stieg er aber wieder ins Mannschaftstraining ein und ist eine Option für den Kader in Leverkusen. Welche Startelf Adi Hütter ins Rennen schicken wird, ist noch unklar. „Wir rotieren immer mal wieder, da die Saison lang ist und uns nicht die Luft ausgehen darf. Aber wir haben nach wie vor Spieler hinten dran, die noch nicht so viel Einsatzzeit hatten. Diese Spieler werden wir brauchen, jeder ist sehr wichtig“, sagte der Coach auf der Pressekonferenz.

Eintracht Frankfurt: Dost fehlt weiterhin

Definitiv fehlen wird weiterhin Stürmer Bas Dost. Der Niederländer laboriert noch immer an Adduktorenproblemen. „Es ist momentan noch schwer abzusehen, wann Bas Dost wieder einsteigt. Mein Wunsch wäre, dass er nach der Länderspielpause wieder dabei sein könnte. Aber das müssen wir abwarten“, so Hütter.

Bei Bayer Leverkusen, die um die Champions-League-Plätze spielen, fällt Torjäger Kevin Volland für die restliche Saison aus. Trainer Bosz hat Respekt vor Eintracht Frankfurt: „Eintracht Frankfurt spielt sehr gradlinig, sehr direkt, im Vergleich zur vergangenen Saison haben sie ihr Spielsystem umgestellt. Sie haben eine gute Mannschaft und ich denke, das werden wir auch morgen sehen.“