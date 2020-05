Politik beschließt Neustart der Fußball-Bundesliga im Mai 

Die Politik hat grünes Licht für eine Fortsetzung der Bundesliga gegeben. Den genauen Termin soll die DFL festlegen.

Politik gibt grünes Licht für Fortsetzung der Bundesliga

DFL entscheidet über Start-Termin

Eintracht Frankfurt trainiert bislang nur in Gruppen

Berlin - Gute Nachrichten für die Bundesliga und Eintracht Frankfurt: Die Politik hat bei einer Videoschalte von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder grünes Licht für eine Fortsetzung des Spielbetriebs im Mai gegeben. An welchem Datum die Teams wieder loslegen können mit Spielen in der Bundesliga steht aber noch nicht genau fest. Die Terminierung der Neustarts und der Spiel überlässt die Politik der DFL, die für den Donnerstag zu einer Mitgliederversammlung per Videokonferenz geladen hat. Bei dieser Konferenz, an der Vertreter von DFB, DFL und den 36 Profi-Klubs teilnehmen, wird dann über das weitere Vorgehen entschieden.

Bundesliga-Neustart: Bisher keine Wettkampfvorbereitung

Eintracht Frankfurt darf also noch im Mai wieder auf den Rasen. Das Team von Adi Hütter befindet sich bereits im Training, allerdings weiterhin nur in Gruppen. Vermutlich wird es bei der Videokonferenz auch einen Termin geben, ab wann wieder normales Mannschaftstraining möglich ist bei den 36 Vereinen. Dass den Teams nur wenig Vorbereitungszeit bis zum ersten Pflichtspiel bleibt, könnte zum Problem werden, denn ohne ausreichende Wettkampfvorbereitung erhöht sich das Verletzungsrisiko rapide, wie Professor Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln dem Sportinformationsdienst sagte.

Bundesliga-Neustart: DFL entscheidet über nächsten Spieltag

Weiterhin unklar ist, mit welchem Spieltag die DFL wieder starten wird. Die Saison wurde nach dem 25. Spieltag unterbrochen, es könnte also einfach mit dem 26. Spieltag, der eigentlich Mitte März hätte stattfinden sollen, weitergemacht werden. Eintracht Frankfurt würde dann mit einem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach starten. Bei den „Fohlen“ wurden zwei Spieler positiv auf Corona getestet, wie die „Rheinische Post" aus Vereinskreisen wissen will. Der gesamte Spielplan könnte von der DFL nochmal durcheinandergewirbelt werden. Derbys sollen auf das Ende der Saison verschoben werden.

Offen sind außerdem noch die ausstehenden Partien im DFB-Pokal. Im Halbfinale trifft Eintracht Frankfurt auswärts auf den FC Bayern München. Möglich, dass die DFL auch dafür am Donnerstag einen Termin präsentiert.

Von Sascha Mehr