Bundesliga-Spielplan: Alle Ansetzungen von Eintracht Frankfurt im Überblick

Die Bundesliga startet wieder und der Spielplan ist bekanntgegeben worden. Für Eintracht Frankfurt stehen drei englische Wochen an.

DFL gibt den Bundesliga-Spielplan bis zum Saisonende bekannt

bis zum Saisonende bekannt Eintracht Frankfurt mit drei Spielen unter der Woche

mit drei Spielen unter der Woche Letzter Spieltag der Bundesligasaison ist Ende Juni

Frankfurt - Die Politik hat grünes Licht gegeben für eine Fortsetzung der Bundesliga-Saison und die DFL hat tags darauf bekanntgegeben, dass es am 16. Mai weitergeht mit Profifußball in Deutschland. Samstag, Sonntag und Montag, den 16. bis 18. Mai, steht der 26. Spieltag an. Eintracht Frankfurt trifft am Samstagabend um 18.30 Uhr auf Borussia Mönchengladbach.

Die weiteren Spieltage bis Saisonende stehen auch bereits fest, nur noch nicht die genauen Tage und Uhrzeiten der einzelnen Partien. Geplant sind zwei englische Wochen für die Bundesligisten, damit die Saison Ende Juni beendet werden kann. Für Eintracht Frankfurt kommt eine weitere Partie unter der Woche hinzu, denn das Nachholspiel gegen den SV Werder Bremen steht noch aus. Wir geben eine Übersicht über das Restprogramm und die Terminierung der einzelnen Spieltage.

Bundesliga-Spielplan: 26. Spieltag (16. - 18. Mai)

Samstag, 16. Mai, 15:30 Uhr

BVB - FC Schalke

RB Leipzig - SC Freiburg

Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn

TSG Hoffenheim - Hertha BSC

FC Augsburg - VfL Wolfsburg

Samstag, 16. Mai, 18:30 Uhr

Eintracht Frankfurt - Gladbach

Sonntag, 17. Mai, 15:30 Uhr

1. FC Köln - FSV Mainz

Sonntag, 17. Mai, 18:00 Uhr

Union Berlin - FC Bayern

Montag, 18. Mai, 20:30 Uhr

Werder Bremen - Bayer Leverkusen

Bundesliga-Spielplan: 27. Spieltag (22. - 24. Mai, Wochenende)

FSV Mainz RB Leipzig SC Freiburg Werder Bremen Schalke 04 FC Augsburg 1.FC Köln TSG Hoffenheim FC Bayern Eintracht Frankfurt Gladbach Bayer Leverkusen VfL Wolfsburg BVB Hertha BSC Union Berlin Paderborn Hoffenheim

Bundesliga-Spielplan: 28. Spieltag (26. - 27. Mai, Dienstag und Mittwoch)

BVB FC Bayern RB Leipzig Hertha BSC Bayer Leverkusen VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt SC Freiburg Werder Bremen Gladbach TSG Hoffenheim 1. FC Köln Fortuna Düsseldorf FC Schalke FC Augsburg SC Paderborn Union Berlin FSV Mainz

Bundesliga-Spielplan: 29. Spieltag (29. Mai - 1. Juni, Wochenende)

FSV Mainz TSG Hoffenheim SC Freiburg Bayer Leverkusen Schalke 04 Werder Bremen 1. FC Köln RB Leipzig FC Bayern Fortuna Düsseldorf Gladbach Union Berlin VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt Hertha BSC FC Augsburg SC Paderborn BVB

Bundesliga-Spielplan: Nachholspiel vom 24. Spieltag (3. Juni, Mittwoch)

Werder Bremen - Eintracht Frankfurt

Bundesliga-Spielplan: 30. Spieltag (5. - 8. Juni, Wochenende)

Werder Bremen VfL Wolfsburg Fortuna Düsseldorf TSG Hoffenheim SC Freiburg Gladbach FC Augsburg 1. FC Köln Union Berlin FC Schalke BVB Hertha BSC RB Leipzig SC Paderborn Bayer Leverkusen FC Bayern Eintracht Frankfurt FSV Mainz

Bundesliga-Spielplan: 31. Spieltag (12. - 14. Juni, Wochenende)

Hertha BSC Eintracht Frankfurt FSV Mainz FC Augsburg FC Schalke Bayer Leverkusen 1. FC Köln Union Berlin SC Paderborn Werder Bremen FC Bayern Gladbach VfL Wolfsburg SC Freiburg TSG Hoffenheim RB Leipzig Fortuna Düsseldorf BVB

Bundesliga-Spielplan: 32. Spieltag (16. bis 17. Juni, Dienstag und Mittwoch)

BVB FSV Mainz RB Leipzig Fortuna Düsseldorf Bayer Leverkusen 1. FC Köln Gladbach VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt FC Schalke Werder Bremen FC Bayern SC Freiburg Hertha BSC FC Augsburg TSG Hoffenheim Union Berlin SC Paderborn

Bundesliga-Spielplan: 32. Spieltag (20. Juni, Samstag, 15.30 Uhr)

Fortuna Düsseldorf FC Augsburg Hertha BSC Bayer Leverkusen FSV Mainz Werder Bremen FC Schalke VfL Wolfsburg 1. FC Köln Eintracht Frankfurt SC Paderborn Gladbach FC Bayern SC Freiburg RB Leipzig BVB TSG Hoffenheim Union Berlin

Bundesliga-Spielplan: 34. Spieltag (27. Juni, Samstag, 15.30 Uhr)

BVB TSG Hoffenheim Bayer Leverkusen FSV Mainz Gladbach Hertha BSC VfL Wolfsburg FC Bayern Eintracht Frankfurt SC Paderborn Werder Bremen 1. FC Köln SC Freiburg FC Schalke FC Augsburg RB Leipzig Union Berlin Fortuna Düsseldorf

(smr)

Unterdessen vermeldet Eintracht Frankfurt die Verpflichtung eines großen Talents. Der junge Österreicher wechselt zur kommenden Saison an den Main. Bruno Hübner, Sportdirektor von Eintracht Frankfurt, bereitet sich durch die Corona-Auswirkungen auf den schwierigsten Transfermarkt vor, den er in seiner Karriere je erlebt hat