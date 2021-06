Bundesliga-Spielplan: Eintracht startet mit Knaller-Duell am ersten Spieltag

SGE vor neuer Bundesliga-Saison

+ © Jan Huebner/Imago Images Der Spielplan für die kommende Saison wurde bekannt gegeben. (Archivfoto) © Jan Huebner/Imago Images

Die DFB hat den Spielplan für die Bundesliga-Saison 2021/22 veröffentlicht. Eintracht Frankfurt muss am 1. Spieltag auswärts ran.

Frankfurt – Einige Profis von Eintracht Frankfurt* befinden sich derzeit noch im Urlaub und erholen sich von der anstrengenden und kräftezehrenden vergangenen Saison. Andere sind mit ihren Nationalmannschaften bei der EM 2021* und kämpfen um den europäischen Titel. An Ferien ist für die Verantwortlichen der SGE allerdings nicht zu denken, denn die Planung für die kommende Spielzeit läuft auf Hochtouren. Bislang hat die Eintracht mit Diant Ramaj (1. FC Heidenheim), Fabio Blanco (FC Valencia), Christopher Lenz (Union Berlin) und Ali Akman (Bursaspor) vier Neuzugänge verpflichtet: Weitere Veränderungen im Kader wird es aber in den nächsten Wochen geben.

Der endgültige Kader von Eintracht Frankfurt steht also längst noch nicht fest, der Spielplan der Saison 2021/22 dagegen schon. Die DFL hat alle 34 Spieltage veröffentlicht, die genauen Tage und Uhrzeiten der einzelnen Partien werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Eintracht Frankfurt trifft am ersten Spieltag der nächsten Saison auf Borussia Dortmund. Auswärtsspiel beim BVB – direkt ein Knaller-Duell zu Beginn. Die SGE hat in der vergangenen Spielzeit bewiesen, dass sie auch bei Top-Klubs gewinnen kann, in Dortmund gab es einen 2:1-Sieg, den die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner gerne wiederholen würde.

Eintracht Frankfurt mit erstem Heimspiel gegen Augsburg

Das erste Heimspiel der Saison ist am 2. Spieltag gegen den FC Augsburg. Weiter geht es mit der Partie bei Arminia Bielefeld und dem Duell gegen den VfB Stuttgart in der heimischen Arena. Am 34. und letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2021/22 muss Eintracht Frankfurt beim FSV Mainz 05 ran. Datiert ist diese Partie auf den 14. Mai 2021. Wir haben alle Spiele der SGE im Überblick:

1. Spieltag Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 2. Spieltag Eintracht Frankfurt - FC Augsburg 3. Spieltag Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt 4. Spieltag Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart 5. Spieltag VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 6. Spieltag Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln 7. Spieltag Bayern München - Eintracht Frankfurt 8. Spieltag Eintracht Frankfurt - Hertha BSC 9. Spieltag VfL Bochum - Eintracht Frankfurt 10. Spieltag Eintracht Frankfurt - RB Leipzig 11. Spieltag Greuter Fürth - Eintracht Frankfurt 12. Spieltag SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 13. Spieltag Eintracht Frankfurt - Union Berlin 14. Spieltag TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 15. Spieltag Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen 16. Spieltag Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 17. Spieltag Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05

Eintracht Frankfurt: DFB-Pokal-Auslosung Anfang Juli

Bevor es für Eintracht Frankfurt am 14. oder 15. August mit der neuen Bundesliga-Saison losgeht, wartet die erste Hauptrunde im DFB-Pokal. Der DFB hat diese auf den 6./7./8. August terminiert. Die SGE wird als Bundesligist ein Auswärtsspiel haben. Ausgelost wird der DFB-Pokal am Sonntag (04.07.2021) um 18:30 Uhr, in der ARD. Pay-TV-Sender Sky überträgt alle 63 Partien live, die ARD zeigt neun Spiele pro Saison live im Free-TV. Außerdem hat der TV-Sender Sport1 die Rechte für jeweils ein Live-Spiel von der ersten Runde bis zum Viertelfinale des DFB-Pokals.

Unterdessen arbeitet Kreativmann Amin Younes von Eintracht Frankfurt* mit seinem Spezi schon vor dem Trainingsauftakt an seiner Form. Die Aussichten für die Schalke-Rückkehrer Frederik Rönnow und Goncalo Paciencia* bei Eintracht Frankfurt sind trüb. (smr)