DFB-Pokal-Auslosung: Auf welchen dieser Gegner trifft die Eintracht?

Durch den Sieg auf St. Pauli steht Eintracht Frankfurt im Achtelfinale des DFB-Pokals. Auf folgende Teams kann die SGE treffen.

Frankfurt - Die 2. Hauptrunde des DFB-Pokals ist absolviert. Viele Favoriten taten sich schwer und einige "Underdogs" schafften die Überraschung gegen einen höherklassigen Gegner. Durch den hart umkämpften und etwas glücklichen 2:1-Erfolg beim FC St. Pauli hat sich die Frankfurter Eintracht für das Achtelfinale im DFB-Pokal qualifiziert. Die SGE konnte nur im ersten Durchgang überzeugen, versuchte aber viel zu früh, das Ergebnis nur noch zu verwalten. Nach der Pause lief beim Team von Adi Hütte nicht mehr viel zusammen, der Vorsprung konnte aber über die Zeit gerettet werden.

Eintracht Frankfurt: Achtelfinale des DFB-Pokals wird ausgelost

Nun steht die Auslosung des Achtelfinales an. Folgende Teams können der SGE zugelost werden:

FC Bayern München 1. Bundesliga TSG Hoffenheim 1. Bundesliga Union Berlin 1. Bundesliga Bayer Leverkusen 1. Bundesliga FC Schalke 04 1. Bundesliga RB Leipzig 1. Bundesliga Werder Bremen 1. Bundesliga Fortuna Düsseldorf 1. Bundesliga Borussia Dortmund 1. Bundesliga Hertha BSC 1. Bundesliga Karlsruher SC 2. Bundesliga VfB Stuttgart 2. Bundesliga 1. FC Kaiserslautern 3. Liga SC Verl Regionalliga 1. FC Saarbrücken Regionalliga

DFB-Pokal: Achtelfinale wird in der ARD-Sportschau ausgelost

Die Auslosung für das Achtelfinale im DFB-Pokal findet am Sonntag, den 3. November, statt. Um 18 Uhr beginnt die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. "Losfee" wird der ehemalige Weltklasse-Skifahrer Felix Neureuther sein. Ziehungsleiter ist der Torwarttrainer der Deutschen Nationalmannschaft, Andreas Köpke. Die ARD überträgt die Ziehung in der Sportschau live.

DFB-POKAL: Eintracht Frankfurt zittert sich ins Achtelfinale

Sollte die Eintracht gegen Kaiserslautern, Verl oder Saarbrücken gelost werden, hätte sie definitiv ein Auswärtsspiel. Gegen alle anderen Mannschaften ist sowohl ein Heim- als auch ein Auswärtsspiel möglich.

Eintracht Frankfurt: Mit viel Glück ins Achtelfinale

Ausgetragen werden die Spiele des Achtelfinals im DFB-Pokal erst im nächsten Jahr. Am 4. und 5. Februar ist Anpfiff der Partien. Die genaue Ansetzung der einzelnen Begegnungen findet einige Tage nach der Auslosung statt.

(smr)