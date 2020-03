Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal: Wer wird Gegner im Halbfinale?

Eintracht Frankfurt steht nach dem Sieg gegen Werder Bremen im DFB-Pokal-Halbfinale. Wer der nächste Gegner der SGE wird, entscheidet sich am Sonntag.

Frankfurt - Die magischen Pokalnächte im Frankfurter Stadtwald gehen weiter. Nach dem 2:0-Heimerfolg von Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen stehen die Adler imHalbfinale des DFB-Pokals. Neben den Frankfurtern sind noch drei weitere Teams im Rennen, die alle das Finale in Berlin am Samstag, 23.05.2020, im Visier haben.

Es ist nicht verwunderlich, dass sowohl die Fans als auch die Spieler von Eintracht Frankfurt vom Finale in Berlin träumen – wohl wissend, dass sie im Halbfinale auch einen schweren Gegner zugelost bekommen können. „Wer nach Berlin will, muss jeden schlagen“, sagt Eintracht-Urgestein Timothy Chandler. Auch für Kevin Trapp – der am Mittwoch zum „Man of the Match“ gewählt wurde – würde ein Traum in Erfüllung gehen: „Wer schon mal in Berlin war, will wieder dorthin. Wer den Pokalfilm gesehen hat, umso mehr“, sagt er und spricht auch auf die tolle Stimmung beim Finale 2018 an.

Außer Eintracht Frankfurt haben sich Bayer Leverkusen, der FC Bayern München und der 1. FC Saarbrücken für das Halbfinale qualifiziert. Der Einzug ins Halbfinale von Viertligist Saarbrücken war dabei eine echte Überraschung. In einem waschechten Elfmeter-Krimi gegen Bundesligist Fortuna Düsseldorf machte am Ende der Keeper der Saarländer den Unterschied. Er hielt im ganzen Spiel unglaubliche fünf Elfmeter.

Ausgelost wird das DFB-Pokal-Halbfinale am Sonntag, 08.03.2020, ab 18 Uhr in der Sportschau in der ARD. Alle vier Teams werden ligaunabhängig einen Topf bilden. Sollte Eintracht Frankfurt Saarbrücken zugelost bekommen, wird die Partie auf jeden Fall in der saarländischen Landeshauptstadt ausgetragen. Andernfalls hat der zuerst gezogene Verein Heimrecht.

Eintracht Frankfurt muss auf Filip Kostic verzichten – Termine für DFB-Pokal-Halbfinale stehen fest

Ausgetragen werden dieHalbfinals am Dienstag, 21.04.2020, und am Mittwoch, 22.04.2020. Nicht mit dabei sein wird vonseiten der Eintracht Filip Kostic. Der Flügelflitzer von Eintracht Frankfurt sah am Mittwoch, 04.03.2020, im DFB-Pokal-Viertelfinale zu Beginn der Nachspielzeit nach einem Foul an Ömer Toprak die Rote Karte. Noch ist nicht klar, für wie viele Spiele der 27 Jahre alte Serbe gesperrt wird.