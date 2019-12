DFL terminiert weitere Spieltage: Nur ein Samstagsspiel für Eintracht Frankfurt

Die DFL hat die Bundesliga-Spieltage 22 bis 28 terminiert. Eintracht Frankfurt spielt im Zeitraum von Anfang Februar bis April nur ein Mal samstags.

Frankfurt - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die nächsten Spieltage dieser Bundesliga-Saison terminiert. An den Spieltagen 22 bis 28 tritt Eintracht Frankfurt dabei nur ein Mal an einem Samstag an. Zudem ein Mal freitags, vier Mal sonntags und ein Mal Montags wird die SGE im Einsatz sein.

Eintracht Frankfurt: Auch Topspiele gegen BVB und FC Bayern terminiert

Die fehlenden Samstagspiele in der Bundesliga, sowie die Montagspartie gegen den 1. FC Union Berlin (24. Februar) werden den Anhängern von Eintracht Frankfurt dabei sicher ein Dorn im Auge sein. Ärgerlich: Die Topspiele gegen Borussia Dortmund und FC Bayern München finden ebenfalls nicht samstags statt. Am Freitag, 14. Februar, geht es für die Hütter-Elf zum BVB. Am Sonntag, 22. März, findet das Spiel gegen Bayern München in der Allianz Arena statt.

Eintracht Frankfurt: Wenige Samstagsspiele wegen Teilnahme an der Europa League

Für die Fans der SGE, die ihre Mannschaft immer zahlreich zu den Auswärtsspielen begleiten, sind Spieltage an einem Sonntag natürlich alles andere als optimal. Dass die SGE so selten samstags um 15.30 Uhr spielt ist der Teilnahme an der Europa League geschuldet. Die DFL gibt allen Mannschaften mindestens zwei Tage Pause zwischen zwei Pflichtspielen. Die SGE muss immer donnerstags in der Europa League ran, deshalb fallen viele Bundesligaspiele auf einen Sonntag.

Spieltag Begegnung Datum und Uhrzeit 22. Spieltag Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt Freitag, 14. Februar (20.30) 23. Spieltag Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin Montag, 24. Februar (20.30) 24. Spieltag Werder Bremen - Eintracht Frankfurt Sonntag, 1. März (18.00) 25. Spieltag Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt Samstag, 7. März (15.30) 26. Spieltag Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach Sonntag, 15. März (15.30) 27. Spieltag Bayern München - Eintracht Frankfurt Sonntag, 22. März (15.30) 28. Spieltag Eintracht Frankfurt - SC Freiburg Sonntag, 5. April (15.30)

Eintracht Frankfurt: Letzte sechs Bundesligaspiele ohne Sieg

Seit dem klaren Sieg gegen den Rekordmeister FC Bayern München Anfang November holte die Eintracht übrigens in den letzten sechs Bundesliga-Spielen nur einen Punkt. Gegen den 1. FC Köln verlor die Hütter-Elf desaströs mit 2:4. „Es ist gerade schon sehr angespannt und unangenehm, das muss ich so klar sagen. So etwas hatte ich in meinen elf Jahren als Trainer noch nie, und deshalb brodelt es auch ziemlich in mir“, sagte Hütter vor der Partie beim SC Paderborn (wir berichten im Live-Ticker).

dr