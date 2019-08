Tickets & Fanartikel: Eintracht einer der teuersten Vereine der Bundesliga

Die Preise für Tickets und Fanartikel sind bei den Bundesliga-Teams weiter gestiegen. Eintracht Frankfurt gehört dabei zu den teuersten Vereinen.

Köln - Die Bundesliga steht in den Startlöchern. Am Freitag wird die Saison mit dem Spiel FC Bayern München gegen Hertha BSC eröffnet. Wie jedes Jahr werden wieder unzählige Menschen in die Stadien strömen und ihre Teams anfeuern. Das kann aber ganz schön ins Geld gehen, wie die meisten Anhänger wissen. Eine Analyse des Verbraucherforums mydealz.de hat ergeben, dass die Preise bei Tickets, Fanartikeln und Trikots im Vergleich zur vergangenen Saison um 9,1 Prozent gestiegen sind. Besonders Tageskarten sind teurer als in der abgelaufenen Spielzeit. Ganze 11,4 Prozent mehr müssen Fans im Schnitt für eine Tagesticket berappen. Bei den Dauerkarten sind es im Durchschnitt 6,3 Prozent mehr, bei Fanartikeln 3,1 Prozent und bei Trikots noch 2,1 Prozent.

Eintracht Frankfurt der drittteuerste Verein der Liga

Der teuerste Verein der Bundesliga ist laut der Analyse nicht etwa Primus FC Bayern München, sondern der FC Schalke 04. Tickets, Trikots und Fanartikel kosten bei den Knappen im Schnitt 181,30 Euro. Knapp dahinter rangiert der SC Freiburg mit 168,03 Euro und dann kommt auch schon die Frankfurter Eintracht.

Die Fans der SGE müssen 163,74 Euro im Schnitt für Tickets, Fanartikel und Trikots bezahlen. Bereits in der letzten Saison rangierte die Eintracht auf Rang drei, aber mit nur 161,51 Euro im Schnitt. Die Preise in Frankfurt zogen also im Vergleich zur Spielzeit 2018/19 leicht an.

Ticketpreise: Mainz und Dortmund komplettieren Top-5

Hinter der Eintracht liegen der FSV Mainz 05 mit 163,26 Euro und Borussia Dortmund mit 162,03 Euro. Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München kommt mit 153,51 Euro auf den achten Platz der teuersten Vereine der Bundesliga.

(smr)

